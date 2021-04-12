滴滴「逆風」啟動赴美上市  中美關係試金石（第二版）

▲ 滴滴「逆風」啟動赴美上市 中美關係試金石

中國網約車巨頭滴滴出行據報已啟動赴美國上市程序，滴滴也獲得了蘋果等美國企業的出資。美國金融界儘管有強烈意願，投資有望高增長的中國企業，但中美政府的對立仍在繼續；因此滴滴計劃中在美國的大型IPO，被視為拜登政府對中國金融領域對政策的「試金石」。

（新增第三段）

日經中文網報道，滴滴已啟動向美國證券交易委員會（SEC）申請在美國紐約證券交易所（NYSE）上市的程序。企業估值為700億至1000億美元、折合5445億至7778億港元。滴滴關於赴美上市拒絕發表評論。

而彭博社周一（12日）報道，滴滴出行已以保密方式向美國SEC提交上市申請，高盛、大摩為上市承銷商，集資10億美元、折合港幣約77.78億元。

報道指，圍繞中國企業，美國紐約證券交易所進入今年後，決定將中國移動等中國3家國有通信運營商等摘牌。這是因為前總統特朗普（Donald Trump）簽署總統令，禁止投資據稱與中國軍方等關係深厚的中國企業。

美國金融界仍有強烈願望 投資高增長中企

但中國企業的赴美上市勢頭仍在持續。中國媒體報道指，2020年中國34家初創企業在美國上市，2021年1至3月20家上市。

此外，近20家中國公司與美國證券交易委員會啟動了赴美國上市的準備工作，30家以上正在討論赴美上市。中國的金融機構高管指出，「美國投資者大量投資有望實現高增長的中國初創企業，希望通過在美國上市來收回資金」。

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滴滴將成為融資規模達到數十億美元的大型IPO。選擇美國金融巨頭高盛和摩根士丹利擔任主承銷商，美國金融界的期待突出。

報道指，滴滴與美國蘋果2016年展開戰略合作，蘋果投資10億美元。美國最大網約車平台優步(Uber)也已向滴滴出資。這是因為滴滴2016年就收購優步的在華業務達成協定之際，滴滴通過自身的股票支付了對價。

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作為赴美大型IPO，滴滴計劃因此被視為拜登政府對中國金融領域對政策的「試金石」。

美智庫對中美金融合作前景 有保留

但值得注意是，華盛頓智庫科文華盛頓研究集團（Cowen Washington Resear Group）的分析師賈里特·塞伯格（Jaret Seiberg）在本7日發表的一份報告中寫道，「我們相信拜登總統在應對中國方面對金融公司構成的風險要大於特朗普總統」。

塞伯特說，「我們認爲拜登團隊比特朗普團隊在與中國的對抗中更有戰略性，更具多邊性也更加有效」。

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責任編輯：鄧國強

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