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美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？

國情動向 12:12 2021/04/12

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美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？

中國海軍遼寧艦航母編隊近日開赴西太平洋演練受到關注，美國海軍一張照片更顯示遼寧艦受到美軍「特別注意」。美軍驅逐艦與解放軍遼寧艦在頗近距離並排航行，美軍驅逐艦艦長更翹起雙腿，這是否具有挑釁意味？美國軍艦與中國航母當時又是否危險地接近？內地傳媒有一番解讀。

美國海軍日前發佈照片引起議論。照片攝於4月4日，顯示美軍導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin），與中國遼寧艦在菲律賓海相遇，兩艦並排航行，距離目測估計至少在1公里以上，遼寧艦「16」舷號與艦上艦載機均清晰可見。

相中，美艦艦長與大副在艦上遙望遼寧艦，其中艦長坐在椅上，並把雙腳翹起踏在艦舷。外界並不清楚，這張照片是預先做好動作的擺拍，還是隨機抓拍。

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美軍發佈這張照片反映，美軍對遼寧艦編隊今次遠洋訓練實施了跟踪監視。《環球時報》引述專家表示，由於照片拍攝地點屬於公海，各國軍艦軍機都有航行自由，相互跟踪監視其實很正常，只要遵守國際避碰規則、保持安全距離，避免相撞或其他意外即可。

那麼美艦與遼寧艦是否危險接近？專家稱，軍艦安全距離沒有公認定論，最關鍵是兩艦當時的狀態和海況。只要當時海況容許兩艘船可以各自採取措施，避免緊迫局面，這個距離就是安全距離。

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按慣例，各國海軍艦艇保持2海里（1海里相當1.8公里）距離，但在實際操作中，尤其帶有軍事意圖時，雙方距離會非常近，往往相距0.5海里甚至更小，例如200、300米距離，而這時候就容易發生誤判。

從美軍發布的照片來看，美艦與遼寧艦距離仍屬正常範圍，未算危險接近。但如果當時遼寧艦編隊正在訓練、演習，以至操作武器，美艦行動就很危險。

至於美軍艦長翹腳搭在船舷上，有聲音認為這個動作頗具挑釁意味，《環球時報》則引述「熟悉美軍工作習慣的人員」指，美軍工作風格比較散漫，這個蹺腿的動作是否具有挑釁意味，還要看是刻意為之還是隨意而為。

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責任編輯：連兆鋒

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