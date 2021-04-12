【中美角力】美邀出席芯片峰會  三星不感「光榮」反陷不安？

拜登政府預訂美國時間周一（12日）召開線上會議，商議全球芯片短缺及產業鏈議題；三星電子（Samsung）是唯一非美國企業，獲邀出席這次高峰會議，與英特爾（Intel ）及蘋果（Apple）等巨頭同是座上客。但韓媒直指，三星對此感到不安，因恐怕美國會敦促三星在中國、美國之間選邊，讓自己陷於兩難。

南韓媒體報道，三星電子受邀美國白宮4月12日舉行的芯片會議，主要針對半導體和車用芯片短缺問題做商討，據預測，三星電子可能將在會上被要求，優先向美國公司提供芯片或是在美國擴產。

三星憂被迫在中美間選邊站

而針對公開受邀名單中並沒有台積電的身影出現，韓媒認為有兩種可能，其一為真的沒被白宮邀請，其二為的確有在邀約名單中，但白宮並不打算公開。

根據消息人士指出，由於「美韓聯盟」的重要性，以及拜登欲在半導體領域推動「封殺」中國，作為全球最大的記憶體芯片製造商、第二大代工廠的三星電子，受白宮邀請勢必無法避免，「只不過中美市場都對三星非常重要，這讓三星對出現在公開邀請名單上感到不安」。

AI科技戰超昂貴 美需每年投3100億擺脫中國追趕

烏克蘭把西奇收歸國有 中美科技戰第三國「開火」

韓媒報道指出，三星電子在美國德州奧斯汀市設有代工廠，此外，還計劃投入170億美元於美國興建一座代工廠，但位置尚未確定；另一方面，三星在中國西安同樣也有設廠，中國政府也希望三星電子擴產，而在3日雙方外長會談之中，中方也在會議中與其協商在半導體和5G領域的加強合作。

有韓媒擔憂，三星電子和韓國SK海力士就曾因美中貿易戰不得不對華為的制裁做出行動，而如今三星電子又被迫需要「選邊站」。

中美都是三主要市場 不欲「得罪」

值得一提的是，三星僅從今年1月至3月，第一季的半導體出口來看，對中國出口佔比達到38.5%，而美國僅7.1%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於今次美國牽頭的會議，由美國國家安全顧問沙利文（Nake Sullivan）和美國國家經濟委員會（NEC）主任布萊恩·德澤（Brian Deese）主持，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也將出席；會議著重討論供應鏈廠商如何響應拜登的「美國就業計劃」，同時協助強化美國的半導體供應鏈生產能力。

【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼

【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%

美國稱為振興本土基礎建設，今年2月簽署了一項行政命令，將針四大關鍵材料供應鏈展開為期100天的審查，這四大材料分別為半導體、高容量電動車電池、藥物與稀土四大關鍵材料。

白宮強調，這項行政命令的審查，將找出美國製造業和供應鏈中的缺漏之處；儘管白宮並沒有指名道姓的點名中國，但市場相信白宮的審查主要是找出美國經濟和軍事對中國出口產品的依賴，並商討出替代或解決之道。

拜登式科技戰略曝光：不讓中國獲「領袖技術」

中美打科技戰 英媒：台灣會被推向死亡中心

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解