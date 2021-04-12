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疫下雙循環格局 海南自貿港專注購物、就醫和留學

經濟脈搏 12:06 2021/04/12

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國新辦今日（12日）舉行海南自由貿易港政策制度建立進展情況發布會，會上介紹，在國內國際雙循環新發展格局下，海南自貿港的定位是雙循環的交匯點。從當前疫下國際旅行中斷的形勢來講，海南可吸引境外消費回流、醫療服務回流，以及建設國際教育島。

出國購物難 離島免稅政策吸引境外消費回流

海南省委書記、海南省人大常委會主任沈曉明在會上介紹，海南自由貿易港的定位是國內國際雙循環的交匯點，首先在制度層面，在2025年封關之後，海南是境內關外；在政策層面，自貿港的主要政策是貿易自由便利和投資自由便利，幾乎所有的政策都是為促進國際投資和貿易自由便利；在區位層面，海南連接了中國內地和東南亞這兩個全球最活躍的市場。

沈曉明形容，如果國內循環和國際循環是一個「8」字形，海南就在「8」的交匯點上。如果把制度優勢、政策優勢、區位優勢發揮好，海南在新發展格局當中的地位就顯得特別重要、特別突出。

至於如何發揮海南在雙循環格局中的作用，沈曉明表示，如果從微觀、從當前的語境上來講，疫情導致國際旅行中斷，影響了人流、物流、資金流等要素的跨國便利流動。首先是境外購物消費方面，原來要去國外買奢侈品、高檔商品的人出不去，海南適時調整離島免稅政策，吸引境外消費回流。去年在前年150億的基礎上翻了一番，做到300億，今年預計能夠超過600億。

人行等「大禮包」給海南 金融支持政策內容有這些

海南自貿港再迎政策利好 放寬民航醫藥等市場准入

料為亞太最大精品展 首屆消博會5月亮相海南

在醫療服務方面，原來要去國外看病的人去不了，比如有的腫瘤病人在國外做了一個療程的靶向治療，疫情來了，第二個療程沒法去了，博鰲樂城醫療旅游先行區正好能補缺，因為在這個先行區，可以合法使用國外使用的國內市場上還沒有的新藥，這就是醫療服務回流。

另外，原來要去國外上學的人去不了，中國的家長都在想，以後再有疫情怎麼辦？我們能不能在家門口享受到國際優質的甚至是頂尖的教育資源？那些中國生源比較多的國外名校也在想，以後出現這樣的情況怎麼辦？我們能不能把學校辦到中國去，能夠做到旱澇保收？海南正在建設的國際教育島，通過引進國外優質的教育資源，正好把教育國際消費側和供給側對接起來。目前海口的哈羅公學已經開學，陵水黎安國際教育創新島一些學校也將在今年秋天開學，還有一大批學校在洽談、在落地的過程中。

責任編輯：尹航

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經濟內循環 服務 中國 海南省 出入境管制 人大常委 貿易 治療 商品 疫情

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