▲ 白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀

全球芯片（又稱晶片）荒持蔓延之際，白宮預訂當地時間12日將舉行「半導體及供應鏈彈性CEO高峰會」，三星、英特爾等相關產業巨頭均受邀參加。內地《環球時報》引述分析人士抨擊，這場峰會實質排除了來自中國的主要參與者，是美國主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，然而將中國企業排除在外，最終只會加劇全球芯片供應困境。

《環球時報》英文版報道稱，美國的陰謀最終只會加劇全球供應困境，因為芯片製造商可能會因政治風險而暫停投資計劃；觀察人士表示，芯片業需要產業鏈不同環節之間的密切國際合作，以實現規模經濟，故將中國排除在外將推升成本。

「峰會實質排除中國業者參與」

產業分析師馬繼華表示，「雖然是全球芯片短缺的重要利害關係方，但幾乎所有中國高科技企業都缺席了這場會議，這凸顯了美國政府的惡意目的，即聯合其同盟，從設計、製造到應用，在整個半導體產業鏈上與中國脫鉤」。

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資深電信產業評論家付亮表示，美國可能尋求在會議上藉由其全球影響力來控制全球半導體供應鏈，使供應鏈更傾向於美國企業；馬繼華表示，美國把芯片視為遏制中國科技崛起的武器，也視為談判桌上的關鍵籌碼。

中國業內人士表示，美國的「暗箭傷人」只會適得其反，給美國芯片企業和全球供應造成可怕後果，目前正在發生的芯片短缺危機，震動了汽車、手機、遊戲機、電視等各產業，部分原因正是特朗普政府時期美國與中國的對抗。

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馬繼華表示，「如果美國這次還打算把中國排除在外，那麼全球相關企業將再次被迫出於政治考慮選邊站，一些企業將推遲擴大生產的投資，以平衡它們在中國市場和美國霸權中的利益」。

環時：沒中國 只會加劇全球芯片供應困境

根據此前美國媒體報道，這次峰會由美國國家安全顧問沙利文（Nake Sullivan）和美國國家經濟委員會（NEC）主任布萊恩·德澤（Brian Deese）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等主持；會議著重討論供應鏈廠商如何響應拜登的「美國就業計劃」，同時協助強化美國的半導體供應鏈生產能力。

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沙利文周五發布聲明表示，芯片短缺成了國安漏洞，也是拜登政府在經濟和國安的優先事項。

報道指，與會企業包括福特（Ford）、通用（GM）、Alphabet、英特爾（Intel）、三星電子（Samsung）、戴爾（Dell）、美光科技（Micron）、AT＆T等。

《華爾街日報》報道，白宮希望利用這次的會議支持拜登2.3萬億美元基礎建設計劃，該計劃目前受到共和黨與工商團體的反對，因為將提高營利事業稅率，計劃內提供美國半導體產業500億美元，促進工廠建設與研發。

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責任編輯：鄧國強

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