【神州快訊】北京·平谷世界休閒大會將於4月16日開幕

世界休閒領域最具影響力的學術盛會——北京·平谷世界休閒大會將於4月16日開幕。是次世界休閒大會以「休閒提升生活品質」為主題，採取「綫上+綫下」相結合的舉辦模式，推出「雲上休閒大會」。大會期間將舉辦開、閉幕式及頒獎盛典，1場主題為「休閒提升生活品質」的主論壇，14場平行分論壇，中國（北京）國際休閒產業博覽會及9項特色休閒活動。

中國（北京）國際休閒產業博覽會採用綫下+綫上展覽方式。其中，綫下展覽面積9,600平方米，採用「4+3+1」模式規劃展區。此外，還將建設全域旅遊示範區打造休閒平谷品牌，通過整合特色休閒資源、開展特色文旅活動，來提升休閒體驗。同時，平谷旅遊將突出「現代、生態、休閒」特色，大力推進國際生態休閒旅遊目的地建設，把平谷打造成京津冀區域休閒旅遊集散中心和網紅打卡地，樹立「京東桃花源，世界休閒谷」旅遊IP新形象。

本屆大會還將發布重要學術成果——《休閒城市發展報告》及《北京休閒發展報告》綠皮書，引領休閒生活方式，並將舉行首屆國際休閒生活方式案例獎頒獎典禮，展示多彩休閒生活方式。國際休閒生活方式案例獎將永久落戶平谷，集聚世界休閒生活案例，打造中國休閒城市樣本，傳遞休閒生活新理念。

2020北京·平谷世界休閒大會組委會副主席、北京市平谷區委副書記、區長吳小傑表示，以會促建帶動金海湖文旅特色休閒小鎮，將服務於京津冀地區，把三地旅遊資源聯繫起來，推動京津冀區域休閒旅遊協同發展，打造京東休閒旅遊示範區，發揮京東區域休閒旅遊集散樞紐功能，將金海湖地區打造成為輻射京津冀的休閒旅遊目的地。

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