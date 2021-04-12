  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (一) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣

社會熱點 14:47 2021/04/12

分享：

科興是港人可選擇的兩種新冠肺炎疫苗之一。巴西聖保羅州布坦坦研究所當地11日，公布了科興新冠疫苗「克爾來福（CoronaVac）」在巴西Ⅲ期臨床試驗的最終研究結果，其中發現兩針時間相隔較長，可將保護率由50.7%提升至62.3%，而最理想的間隔是28天。

這項研究由布坦坦研究所主導，目前已提交給醫學雜誌《柳葉刀》等待同行評審。克爾來福疫苗由北京科興中維生物技術有限公司研製，2020年7月21日至12月16日在巴西進行Ⅲ期臨床試驗。 　　

根據巴西Ⅲ期臨床試驗的最終研究結果，科興疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例，保護效力從今年1月初公布的50.38%修正爲50.7%；對有明顯症狀且需就醫的新冠病例，保護效力從1月的78%修正爲83.7%。 

兩劑相隔時間較長 保護力由50.7%升至62.3%

該研究顯示，當接種兩劑疫苗的間隔時間較長時，科興疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例，保護效力可以進一步提升至62.3%。研究人員認爲，接種兩劑疫苗的最優間隔是28天。 　

球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」

世衛指科興國藥疫苗保護力良好 但缺乏這些數據

    點擊圖片放大
    +4
    +3

研究還顯示，科興疫苗對P.1和P.2這兩種變異新冠病毒同樣有效。P.1變異病毒最初發現於巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯市，是導致今年以來巴西疫情嚴重反彈的一個因素。P.2變異病毒主要在里約熱內盧等地流行。 　　

研究人員認爲，盡管這兩種毒株產生了多處可能影響抗體作用的突變，但研究結果顯示，接種了科興疫苗的志願者血清，對於這兩種變異病毒的中和效力和對於普通毒株是相同的。

值得注意是，香港顧問專家委員會今年2月10日就科興提交的新冠疫苗緊急使用申請舉行會議後，科興已按要求向香港衛生署提交補充資料；其中除釐清除緊急情況外，亦建議第一劑和第二劑疫苗應相隔28日。

研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效

智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
2021/04/11
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效
2021/04/08
研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效
世衛指科興國藥疫苗保護力良好 但缺乏這些數據
2021/04/01
世衛指科興國藥疫苗保護力良好 但缺乏這些數據
智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適
2021/03/18
智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適
台灣「友邦」也想要科興 美媒：中國疫苗在拉美見效
2021/03/16
台灣「友邦」也想要科興 美媒：中國疫苗在拉美見效
創新科技及應用 生物科技 醫療科技 科技產品 傳染病 疫情 瑪瑙斯市 聖保羅 巴西 科興

下一篇文章

高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈 179字精讀版來了（有片）
中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈 179字精讀版來了（有片）
阿飛正傳梁朝偉式斗室？成都驚現樓底高1.3米縮水樓（多圖，有片）
阿飛正傳梁朝偉式斗室？成都驚現樓底高1.3米縮水樓（多圖，有片）
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
女士注意！中疾控不建議 同時接種新冠與HPV疫苗
女士注意！中疾控不建議 同時接種新冠與HPV疫苗
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」