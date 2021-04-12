巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣（第二版）

▲ 新冠肺炎; 新冠肺炎疫苗; 新冠肺炎疫苗進展; 疫苗; 巴西; 科興

科興是港人可選擇的兩種新冠肺炎疫苗之一。巴西聖保羅州布坦坦研究所當地11日，公布了科興新冠疫苗「克爾來福（CoronaVac）」在巴西Ⅲ期臨床試驗的最終研究結果，其中發現兩針時間相隔較長，可將保護率由50.7%提升至62.3%，而最理想的間隔是28天。

（新增末段：中國專家談群體免疫）

這項研究由布坦坦研究所主導，目前已提交給醫學雜誌《柳葉刀》等待同行評審。克爾來福疫苗由北京科興中維生物技術有限公司研製，2020年7月21日至12月16日在巴西進行Ⅲ期臨床試驗。

根據巴西Ⅲ期臨床試驗的最終研究結果，科興疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例，保護效力從今年1月初公布的50.38%修正爲50.7%；對有明顯症狀且需就醫的新冠病例，保護效力從1月的78%修正爲83.7%。

兩劑相隔時間較長 保護力由50.7%升至62.3%

該研究顯示，當接種兩劑疫苗的間隔時間較長時，科興疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例，保護效力可以進一步提升至62.3%。研究人員認爲，接種兩劑疫苗的最優間隔是28天。

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研究還顯示，科興疫苗對P.1和P.2這兩種變異新冠病毒同樣有效。P.1變異病毒最初發現於巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯市，是導致今年以來巴西疫情嚴重反彈的一個因素。P.2變異病毒主要在里約熱內盧等地流行。

研究人員認爲，盡管這兩種毒株產生了多處可能影響抗體作用的突變，但研究結果顯示，接種了科興疫苗的志願者血清，對於這兩種變異病毒的中和效力和對於普通毒株是相同的。

值得注意是，香港顧問專家委員會今年2月10日就科興提交的新冠疫苗緊急使用申請舉行會議後，科興已按要求向香港衛生署提交補充資料；其中除釐清除緊急情況外，亦建議第一劑和第二劑疫苗應相隔28日。

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另外，中國疾控中心免疫規劃首席專家的王華慶接受央視訪問時表示，中國要建立免疫屏障，可能需要10億人以上接種新冠疫苗，接種率越高，免疫屏障形成就越牢固，距離形成免疫屏障還有一段路要走。他呼籲民眾盡早接種，否則難以實現除下口罩的願望。

目前內地累計接種新冠疫苗超1.6億劑次，其中包括有人打了2針，有人打了1針。

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責任編輯：鄧國強

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