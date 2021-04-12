海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施

國新辦今日（12日）舉行海南自由貿易港政策制度建立進展情況發布會，海南省委書記、海南省人大常委會主任沈曉明介紹，海南自由貿易港法呼之欲出，目前已完成全國人大常委會一審和向社會公眾公開征求意見。商務部表示，將與多部門聯合推出涉及貨物貿易和服務貿易自由化便利化的28項政策措施。

受多項利好政策影響，海南概念股今日再度爆發。

全力推進海南自由貿易港法立法

沈曉明在會上表示，海南全面深化改革開放呈現十方面顯著變化，包括海南自由貿易港法呼之欲出，以及營商環境日益優化。

沈曉明說，海南積極配合全國人大，全力推進海南自由貿易港法立法，爭取賦予海南更大立法權和改革自主權。目前已完成全國人大常委會一審和向社會公眾公開征求意見。在營商環境方面，海南把營商環境作為自貿港建設的「金飯碗」，以制度集成創新為核心，發布制度創新案例12批116項。強化海南版國際貿易「單一窗口」，壓縮審批時限七至八成，極簡審批受到各類市場主體歡迎。

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商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在會上介紹，貿易自由化便利化，是國際先進自由貿易港的普遍特征，也是海南自由貿易港的一項建設重點。商務部會同19個部門研究提出了進一步推進海南自由貿易港貿易自由化便利化的若干措施，前不久國務院已批准，下一步將聯合發布，涉及到貨物貿易和服務貿易自由化便利化的政策措施28項。

推進海南自貿港貿易自由化便利化若干措施已獲批

王受文表示，在貨物貿易領域，將按照「一線」放開、「二線」管住的要求，在特定區域放寬原油、成品油、食糖等商品進出口的資質和數量管理，取消自動進口許可和機電進口許可管理的措施。在服務貿易領域按照「既准入又准營」的要求，明確允許外國機構獨立舉辦除冠名「「中國」「中華」「全國」「國家」等字樣以外的涉外經濟技術展覽，允許技術進出口經營活動不需辦理對外貿易經營者備案登記，探索取消設立拍賣企業審核許可和商業特許經營備案等。

此外，商務部還研究起草了海南自貿港跨境服務貿易負面清單，起草工作已經完成，目前正在走相應的程序。

責任編輯：尹航

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