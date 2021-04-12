  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (一) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國經濟復甦對中國有負面效應？人行官員這樣提醒

經濟脈搏 15:20 2021/04/12

分享：

多國疫苗接種進程加快，經濟有望迎來復甦。人行官員蔡昉表示，美國經濟復甦和中國經濟復甦有諸多不對稱性，總體看，中國要警惕美國經濟復甦帶來的一些負面外溢效益，包括中國高增長的出口可能恢復常態，消費不振可能會成為風險等。

中國社會科學院、國家高端智庫首席專家，央行貨幣政策委員會委員蔡昉11日在一場活動上指出，首先從時間上看，中國經濟率先復甦，而美國遲了很長時間，這在一定時間內給中國提供機會。但隨著其他國家的復甦，中國的時間窗口可能就會關閉，高增長的出口可能恢復常態。此外，世界經濟還會回到它本來的常態，基本特征就是低通脹率、低利率、低增長率，以及高齡化、高負債。

第二，復甦的推動因素也有不對稱性。中國更多的是生產率先復甦，需求側的復甦比供給側的復甦滯後一些，消費不振可能會成為一個風險，而且是長期風險。

第三，就業復甦上看，中國就業要應對技術變遷的挑戰、應對產業結構飛速變化的要求、應對經濟增長動能轉變等。而美國總體上處於長期的穩態過程中。

另外，中國人口老齡化趨勢明顯。蔡昉建議，供給側的挑戰，必須提高勞動生產率、全要素生產率、潛在增長率，只有這樣才能替代過去已經消失了的人口紅利和傳統增長動能。從需求側來看，還有很多潛力可以挖，最大的潛力還是居民的消費潛力。

京專家列中國經濟3短板 擴大內需應關注這一群體

中國何時能晉身高收入國家？ 林毅夫這樣預期

【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

疫苗 美國 中國 通脹 中國社會科學院 中國人民銀行 經濟 貨幣政策 人口 就業

下一篇文章

海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

珠海有軌電車投資30億年年蝕億元 營運3年擬拆除（有片）
珠海有軌電車投資30億年年蝕億元 營運3年擬拆除（有片）
【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢
【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢
中國何時能晉身高收入國家？ 林毅夫這樣預期
中國何時能晉身高收入國家？ 林毅夫這樣預期
IMF前副總裁朱民：中國經濟復甦領先全球一個周期
IMF前副總裁朱民：中國經濟復甦領先全球一個周期
李克強：推動經濟穩中加固向好 宏觀政策不急轉彎（第二版）
李克強：推動經濟穩中加固向好 宏觀政策不急轉彎（第二版）
【中美角力】美邀出席芯片峰會 三星不感「光榮」反陷不安？
【中美角力】美邀出席芯片峰會 三星不感「光榮」反陷不安？