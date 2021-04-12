美國經濟復甦對中國有負面效應？人行官員這樣提醒

多國疫苗接種進程加快，經濟有望迎來復甦。人行官員蔡昉表示，美國經濟復甦和中國經濟復甦有諸多不對稱性，總體看，中國要警惕美國經濟復甦帶來的一些負面外溢效益，包括中國高增長的出口可能恢復常態，消費不振可能會成為風險等。

中國社會科學院、國家高端智庫首席專家，央行貨幣政策委員會委員蔡昉11日在一場活動上指出，首先從時間上看，中國經濟率先復甦，而美國遲了很長時間，這在一定時間內給中國提供機會。但隨著其他國家的復甦，中國的時間窗口可能就會關閉，高增長的出口可能恢復常態。此外，世界經濟還會回到它本來的常態，基本特征就是低通脹率、低利率、低增長率，以及高齡化、高負債。

第二，復甦的推動因素也有不對稱性。中國更多的是生產率先復甦，需求側的復甦比供給側的復甦滯後一些，消費不振可能會成為一個風險，而且是長期風險。

第三，就業復甦上看，中國就業要應對技術變遷的挑戰、應對產業結構飛速變化的要求、應對經濟增長動能轉變等。而美國總體上處於長期的穩態過程中。

另外，中國人口老齡化趨勢明顯。蔡昉建議，供給側的挑戰，必須提高勞動生產率、全要素生產率、潛在增長率，只有這樣才能替代過去已經消失了的人口紅利和傳統增長動能。從需求側來看，還有很多潛力可以挖，最大的潛力還是居民的消費潛力。

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責任編輯：尹航

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