美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建  我不滿意

▲ 美交通部長：中國人比美國人享更好基建 我不滿意

美國總統拜登日前宣布推出2.25萬億美元、為期8年的基建計劃，強調這些建設要與中國競爭。美國交通部長布蒂吉格日前在記者會，對此作進一步闡述；他表示，很多盟友和戰略競爭對手在基礎建設上做得比美國更多，中國在交通運輸的投資比美國多數倍，並揚言「這不是在針對中國民眾，但我不能滿意於中國人能比美國人享受到更好的基建水準」。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）和美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）9日一同出席記者會時，有記者提出，「為什麼政府官員都將基礎建設規劃拿中國來做為競爭對手？為什麼要基於競爭對手來設計和制定政策呢？」

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布蒂吉格稱，「瞭解美國的競爭力要在一個特定背景之下進行，這一點非常重要。當看到其他國家，即盟友和戰略競爭對手（基礎建設）比美國做得更多時，這挑戰了美國人生活的基本觀念，因為美國在生活的方方面面都位居第1名，只有基礎設施不是，只排在第13名」。

美國不應甘於「不是第1名」

布蒂吉格提到中國時說，中國在交通運輸投資數倍於美國，美國必須做出決定，到底是滿意於落後狀態還是要爭取第一。「對我而言，美國沒有什麼好的理由讓自己滿意於不是第1名，為什麼我們要滿意於這一點？」

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他強調，「這不是在針對中國民眾，但我不能滿意於中國人能比美國人享受到更好的（基建）水準，比如鐵路交通。我認為美國人應該擁有最好的，這是總統每天都在說的。」

美國總統拜登在爭取基建計劃經費時也一直拿中國對比，他指稱，基礎設施建設事關國家安全，中國的發展速度正在超過美國。他們企圖擁有未來，在技術、量子計算、治療癌症和阿爾茲海默症等方面投入大量資金，他們不會等待，他們指望美國的民主太龜速、分裂嚴重而跟不上步伐。

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責任編輯：鄧國強

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