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蓬佩奧曬吃菠蘿乾照片  環球網：台灣人譏他是退休老人

國情動向 17:16 2021/04/12

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蓬佩奧曬吃菠蘿乾照片  環球網：台灣人譏他是退休老人

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter上發布一張吃台灣菠蘿乾的照片，似欲傳遞他對台灣的看法。內地環球網稱，蓬佩奧此舉是又來作秀、而台灣親綠媒體則借機炒作；但報道指一些台灣網民不賣帳，直呼蓬佩奧「別作孽了，你就是一退休老人」，又質疑「此人還有啥影響力？」

環球網引述台灣親綠媒體稱，當地時間4月11日，蓬佩奧在自己的推特賬號發布一張家居照，照片中他邊下棋邊吃台灣菠蘿乾，他在貼文中宣稱「作為自由的擁護者，請品嘗一些台灣菠蘿乾（As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate.）」。

環球網指部份台媒炒作蓬佩奧這一舉動

環球網指，這一消息很快吸引了島內媒體及政客的注意。其中，台灣「中央社」宣稱，「蓬佩奧下棋配台灣菠蘿乾，曬家居照不忘挺台」，並在報道中進一步炒作，宣稱蓬佩奧「挺台立場表露無遺」。

除此之外，台灣的中時新聞網稱，「眼尖」的台南市長黃偉哲發現蓬佩奧手持的這包菠蘿乾產自台南官田，立即在facebook向蓬佩奧「致謝」，並「邀請」他到台南參訪。

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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter上發布一張吃台灣菠蘿乾的照片

但環球網稱，「對於蓬佩奧如此作秀，有島內網友諷刺『別作孽了，妳就是一退休老人』，『此人還有啥影響力？』。」

還有網友直斥蓬佩奧「惡心」，「從政時是標準政客！在野後搖身成為政治掮客！」

環球網形容，此前，蓬佩奧在任期只剩10天時上演「最後的瘋狂」，在最後關頭消費台灣。1月9日，他聲稱美國國務院已將美台官員交往限制廢除。對此，在1月11日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應此事時強調，中國對美方上述舉動堅決反對，對此強烈譴責。趙並說：

台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方建立和發展外交關係的前提。

趙立堅說，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何提升美台關係，加強與台軍事聯繫的言行。我們奉勸蓬佩奧之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。」

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責任編輯：鄧國強

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