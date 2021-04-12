▲ 日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批

日本政府已基本決定將積存於福島核電站含「氚」的核廢水排入大海。共同社4月10日報道，國際原子能機構（IAEA）將可能參與相關監督工作。中國外交部發言人趙立堅直指，中方對此嚴重關切，並強調日方不能對國際反對聲音視而不見、聽而不聞。

趙立堅周一在例行記者會答問指出，日本福島核事故是迄今為止全球發生的最為嚴重的核事故之一，事故造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠影響，「妥善處置福島核電站廢水問題關係到國際公共利益和周邊國家切身利益，理應慎重妥善把握，確保在各有關方共同參與下，有效避免對海洋環境、食品安全和人類健康帶來進一步損害。」

趙立堅提到，目前國際輿論對日方擬決定核廢水排海高度關注，普遍表示質疑和反對，日本國內也有不少強烈反對意見，「我們注意到日方經常要求他國履行國際責任，現在國際社會都在看著日方，日方不能視而不見、聽而不聞，此事關係重大，日方應對國際公共利益負責，這也是對本國民眾利益負責。」

趙：日不能對國際反對聲 聽而不聞

趙立堅強調，為維護國際公共利益和中國人民健康安全，中方已通過外交渠道向日方表明嚴重關切，要求日方切實以負責任的態度，審慎對待福島核電站核廢水處置問題。

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日本福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水。當局建造的儲存容器會在2022年達到上限。日本政府基本已決定將廢水經處理後排入大海。

共同社報道，日本希望邀請IAEA參與相關監督工作，並期待透過國際機構的訊息發布能力，釋除安全性和形象受損等疑慮。報道指國際原子能機構願意配合。

另一方面，中國前駐英國大使劉曉明就任中國政府朝鮮半島事務特別代表。趙立堅在記者會說，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，他擔任特別代表的主要職責是協助外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

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責任編輯：鄧國強

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