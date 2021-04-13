日本擬將福島核廢水排入大海  趙立堅這樣狠批（第二版）

▲ 日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批

日本政府13日決定將積存於福島核電站含「氚」的核廢水排入大海。共同社4月10日報道，國際原子能機構（IAEA）將可能參與相關監督工作。中國外交部發言人趙立堅直指，作為日本近鄰和利益有關方，中方對此嚴重關切，並強調日方不能對國際反對聲音視而不見、聽而不聞。他並指，中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

此外，中國外交部發言人華春瑩連發三條Twitter質疑：「這是一個負責任的國家會做的事嗎？」

（新增中國外交部最新回應）

趙立堅周二在例行記者會答問指出，日本福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響。「日方在沒有窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。」

趙立堅強調，海洋是人類共同財產，福島核電站事故核廢水處置問題，不只是日本國內問題，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對於國際社會周邊國家以及本國國民的嚴重關切做出應有回應。

趙：中方保留作出進一步反應的權利

他指，日本應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

華春瑩則在Twitte發帖說，「像切爾諾貝利災難一樣，福島核事故也是世界歷史上最嚴重的核事故之一」。

華春瑩在第二貼貼文中寫道：「日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水。這是一個負責任的國家會做的事嗎？」

在第三條推文中，華春瑩繼續說，「日本該對其本國人民、子孫後代以及周邊國家的利益承擔應有的責任。」

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日本福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水。當局建造的儲存容器會在2022年達到上限。日本政府基本已決定將廢水經處理後排入大海。

共同社報道，日本希望邀請IAEA參與相關監督工作，並期待透過國際機構的訊息發布能力，釋除安全性和形象受損等疑慮。報道指國際原子能機構願意配合。

另一方面，中國前駐英國大使劉曉明就任中國政府朝鮮半島事務特別代表。趙立堅在記者會說，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，他擔任特別代表的主要職責是協助外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

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責任編輯：鄧國強

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