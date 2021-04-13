  • 29°C
香港時間 : 2021413日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本擬將福島核廢水排入大海  趙立堅這樣狠批（第二版）

國情動向 17:18 2021/04/13

分享：

日本擬將福島核廢水排入大海  趙立堅這樣狠批

日本政府13日決定將積存於福島核電站含「氚」的核廢水排入大海。共同社4月10日報道，國際原子能機構（IAEA）將可能參與相關監督工作。中國外交部發言人趙立堅直指，作為日本近鄰和利益有關方，中方對此嚴重關切，並強調日方不能對國際反對聲音視而不見、聽而不聞。他並指，中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

此外，中國外交部發言人華春瑩連發三條Twitter質疑：「這是一個負責任的國家會做的事嗎？」

（新增中國外交部最新回應）

趙立堅周二在例行記者會答問指出，日本福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響。「日方在沒有窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。」

趙立堅強調，海洋是人類共同財產，福島核電站事故核廢水處置問題，不只是日本國內問題，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對於國際社會周邊國家以及本國國民的嚴重關切做出應有回應。

趙：中方保留作出進一步反應的權利

他指，日本應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

華春瑩則在Twitte發帖說，「像切爾諾貝利災難一樣，福島核事故也是世界歷史上最嚴重的核事故之一」。

華春瑩在第二貼貼文中寫道：「日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水。這是一個負責任的國家會做的事嗎？」

在第三條推文中，華春瑩繼續說，「日本該對其本國人民、子孫後代以及周邊國家的利益承擔應有的責任。」

美新法案謀把中美推向全面競爭？趙立堅這樣回應（第二版）

美菲外長通話談中國漁船 趙立堅：停止挑撥離間

    點擊圖片放大
    +4
    +3

日本福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水。當局建造的儲存容器會在2022年達到上限。日本政府基本已決定將廢水經處理後排入大海。

共同社報道，日本希望邀請IAEA參與相關監督工作，並期待透過國際機構的訊息發布能力，釋除安全性和形象受損等疑慮。報道指國際原子能機構願意配合。

另一方面，中國前駐英國大使劉曉明就任中國政府朝鮮半島事務特別代表。趙立堅在記者會說，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，熟悉朝鮮半島事務，他擔任特別代表的主要職責是協助外交部協調處理半島事務，將同有關各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個

美國印第安人500萬減剩25萬！趙立堅連日駁涉新疆指控

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

美菲外長通話談中國漁船 趙立堅：停止挑撥離間
2021/04/09
美菲外長通話談中國漁船 趙立堅：停止挑撥離間
美新法案謀把中美推向全面競爭？趙立堅這樣回應（第二版）
2021/04/09
美新法案謀把中美推向全面競爭？趙立堅這樣回應（第二版）
美制裁7家中國超級電腦機構 趙立堅：將採必要措施（第四版）
2021/04/09
美制裁7家中國超級電腦機構 趙立堅：將採必要措施（第四版）
趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？
2021/04/08
趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？
趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個
2021/04/08
趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個
意外事故 災難 外交 政治 核災 中國外交部 趙立堅 福島 中國 日本

下一篇文章

易烊千璽拍中國空軍宣傳片 曝機師這樣選拔（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？