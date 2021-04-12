華為選定北汽等3大夥伴  推出「華為inside」智慧汽車

華為面對美國連環封殺，亟需拓展新業務突破圍堵。華為輪值董事長徐直軍周一（12日）表示，華為已選定3大夥伴，打造自己的子品牌，其中包括北汽，雙方未來將合作推出一系列汽車，未來還將與廣汽、長安汽車打造汽車領域的子品牌。「今年第4季開始，打上『華為inside』標識的智慧汽車將陸續推出」，徐首次披露這一信息。

根據華為最新策略，並非要推出「華為牌」汽車，而是將華為ICT（資訊及通訊科技，Information and Communication Technology）引入北汽、廣汽、長安汽車裡，而3個汽車品牌的產品引進華為技術後，會貼上「華為inside」的標籤。

華為去年搶購芯片 帶挈台積電員工這樣富起來

愛立信寧撐華為不撐祖國 皆因中國市場給它兩大商利

澎湃新聞報道，徐直軍在華為全球分析師大會上指出，2018年華為決定華為不造車，幫助車企造好車，這個決策到現在沒有改變，「之前華為跟多家車企交流過，產業界不需要華為牌汽車，需要華為ICT能力。」

不直接造車 在北汽等產品引入華為技術

徐直軍同時表示，雖然自己不造車，但華為也想跟車企合作開創一些好的商業模式，會選擇合夥進行深度合作，通過華為inside方式賦能車企，真正把的車面向未來。

證券時報報道，徐直軍還談到，華為將強力投資自動駕駛軟體，推動汽車行業與ICT行業的融合，為華為帶來長期戰略的發展機會。汽車產業是未來十年最具顛覆性的產業之一。

美國電訊商可自資購華為、中興設備 美FCC委員促堵塞漏洞

華為5G專利最多 但專利費平絕全球主要競爭者

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

徐直軍並講解華為2021年有五項關鍵戰略：

首先，優化產業組合，增強產業韌性，尤其是增強軟體能力、加強先進工藝弱相關產業投資和智慧汽車部件產業投資。 其二，推動5G價值全面發揮，定義5.5G，牽引5G持續演進。 其三，以用戶為中心打造全場景無縫的智慧體驗。 其四，透過技術創新降低能源消耗、實現低碳社會。 其五，努力解決供應鏈。

徐直軍還承認過去美國三次制裁華為傷害非常大，未來傷害還會逐步顯現，而華為去年手機業務受制裁影響出現下滑，但進一步完善手提電腦、平板等其他硬體領域布局，讓公司收入整體保持增長。

徐直軍指出，美國制裁令同時是導致全球半導體供應鏈緊張的主因，不少企業出現半導體由零庫存到備貨量多於一個月的恐慌性現象，解鈴還須繫鈴人，呼籲全球領導人發揮政治才能，恢復半導體全球產業鏈合作，也許就能解決華為面對的問題。

任正非誇iPhone是地球最強5G手機 其實曲綫讚華為

華為「南泥灣」計劃6招抗美圍堵 首進軍5G養豬

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解