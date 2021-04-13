  • 27°C
香港時間 : 2021413日 (二) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美跨黨撐「芯片美國造計劃」  拜登稱不能坐等中國主導（有片）

國情動向 11:25 2021/04/13

分享：

美跨黨撐「芯片美國造計劃」  拜登稱不能坐等中國主導

中美科技戰在白宮周一（12日）召開的半導體執行長峰會上，更形彰顯。英特爾及三星等19家公司高層受邀出席這次會議，商議供應鏈安全；美國總統拜登透露，他當天收到美國65名參眾兩院議員聯署提出的「芯片（又稱晶片）美國製造計劃（CHIPS for America Program）」，並同意美國應強化國內半導體產業，投資不能再等、否則中國便握有主導地位。

白宮周一召開半導體和供應鏈韌性執行長高峰會，由白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持。

白宮發言人解釋  拜登親出席原因

美國通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）、汽車集團Stellantis、芯片業龍頭英特爾（Intel Corp）、韓國三星（Samsung）及台積電等18家企業高層執行長，也透過視訊參與會議。

白宮芯片峰會排除中企  環時：這是同中國脫鉤陰謀

國產7納米GPGPU芯片面世  或打破這兩家美企壟斷

拜登（Joe Biden）在會議一開始致詞表示，這次與來自世界各地科技製造業領袖齊聚，目的是要談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，而他的半導體投資計劃擁有美國跨黨派強力支持。

拜登透露，他在會議當天收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員－－即65名參眾兩院員的來信，支持「芯片美國製造計劃（CHIPS for America Program）」。信函提及中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及注入多少資金以達成目的。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他指出，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

拜登重申，他過去多次表示，中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再等；美國目前投資大筆資金在半導體、電池等領域，「這是別人正在做的，我們也必須做」。

拜登：中國沒在等  我們也不能等

針對近期提出規模至少達2萬億美元的「美國就業計劃（American Jobs Plan）」，拜登表示，該計劃是重振美國製造業、保護國內供應鏈工作的一部分，將恢復過去以健康方式進行研發投資，但不僅於此。

攻克「卡脖子」技術 中國芯片製造關鍵設備覆蓋28納米

台積電擬日本設封測廠  背後是美日謀建芯片防線？

拜登指出，「（計劃重點）是要投資基礎建設，但不是20世紀的基礎建設，而是21世紀」；因此不只是道路橋樑而已，也要投資供水系統、高速鐵路建設、電動車充電站，且要建立國內供應鏈，讓美國滿足迫切需求，不再需要受制於他國。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在峰會前向媒體表示，拜登決定在峰會露面的原因之一，是希望直接從企業端了解芯片短缺造成的衝擊，以及做什麼能最有效協助他們渡過目前難關。

但她指出，今天會議只是討論短期與長期解決方案的一環，她不預期會中作成任何決定，或有相關事項宣布。

【中美角力】美邀出席芯片峰會  三星不感「光榮」反陷不安？

華為去年搶購芯片  帶挈台積電員工這樣富起來

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
2021/04/12
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
華為去年搶購芯片 帶挈台積電員工這樣富起來
2021/04/09
華為去年搶購芯片 帶挈台積電員工這樣富起來
【中美角力】美邀出席芯片峰會 三星不感「光榮」反陷不安？
2021/04/12
【中美角力】美邀出席芯片峰會 三星不感「光榮」反陷不安？
中汽協：3月汽車銷量按年增逾七成 芯片繼續缺貨
2021/04/09
中汽協：3月汽車銷量按年增逾七成 芯片繼續缺貨
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
2021/04/04
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
政治 硬件 創新科技及應用 科技產品 就業 科技戰 經濟 地緣政治 拜登 美國

下一篇文章

【中美角力】美國財長據報不將中國列為匯率操縱國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣
環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意