美跨黨撐「芯片美國造計劃」  拜登稱不能坐等中國主導（有片）

▲ 美跨黨撐「芯片美國造計劃」 拜登稱不能坐等中國主導

中美科技戰在白宮周一（12日）召開的半導體執行長峰會上，更形彰顯。英特爾及三星等19家公司高層受邀出席這次會議，商議供應鏈安全；美國總統拜登透露，他當天收到美國65名參眾兩院議員聯署提出的「芯片（又稱晶片）美國製造計劃（CHIPS for America Program）」，並同意美國應強化國內半導體產業，投資不能再等、否則中國便握有主導地位。

白宮周一召開半導體和供應鏈韌性執行長高峰會，由白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持。

白宮發言人解釋 拜登親出席原因

美國通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）、汽車集團Stellantis、芯片業龍頭英特爾（Intel Corp）、韓國三星（Samsung）及台積電等18家企業高層執行長，也透過視訊參與會議。

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拜登（Joe Biden）在會議一開始致詞表示，這次與來自世界各地科技製造業領袖齊聚，目的是要談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，而他的半導體投資計劃擁有美國跨黨派強力支持。

拜登透露，他在會議當天收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員－－即65名參眾兩院員的來信，支持「芯片美國製造計劃（CHIPS for America Program）」。信函提及中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及注入多少資金以達成目的。

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他指出，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

拜登重申，他過去多次表示，中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再等；美國目前投資大筆資金在半導體、電池等領域，「這是別人正在做的，我們也必須做」。

拜登：中國沒在等 我們也不能等

針對近期提出規模至少達2萬億美元的「美國就業計劃（American Jobs Plan）」，拜登表示，該計劃是重振美國製造業、保護國內供應鏈工作的一部分，將恢復過去以健康方式進行研發投資，但不僅於此。

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拜登指出，「（計劃重點）是要投資基礎建設，但不是20世紀的基礎建設，而是21世紀」；因此不只是道路橋樑而已，也要投資供水系統、高速鐵路建設、電動車充電站，且要建立國內供應鏈，讓美國滿足迫切需求，不再需要受制於他國。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在峰會前向媒體表示，拜登決定在峰會露面的原因之一，是希望直接從企業端了解芯片短缺造成的衝擊，以及做什麼能最有效協助他們渡過目前難關。

但她指出，今天會議只是討論短期與長期解決方案的一環，她不預期會中作成任何決定，或有相關事項宣布。

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責任編輯：鄧國強

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