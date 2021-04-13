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大陸25軍機飛近台灣單日最多 美稱關切

經濟脈搏 11:39 2021/04/13

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台海緊張局勢持續，中美地緣政治角力不已。合共25架次解放軍軍機周一（12日）在台灣附近空域進行巡航任務，為單日架次最高紀錄。美國國務院一名官員周二（13日）對此表達關切，籲北京停止對台灣施壓，並改為與之對話。

據台灣當局消息指，大陸軍方周一派遣軍機共25架次，包括2架運-8反潛機、1架空警-500機、4架殲-10機、14架殲-16機、以及4架轟-6K機，進入台方「ADIZ防空識別區西南空域」，之後沿途折返。

布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）

環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣

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綜合台媒報道，台灣當局自去年9月起，在官網專區發布陸方軍機動態。是次則是自有關紀錄公開發布以來，陸方軍機進入有關防空識別區單日架數最高的一次；亦是本月3日以來連續第10日有陸方軍機抵近台灣。

報道又提到，與此同時，美軍羅斯福號航母打擊群正在巴士海峽（Bashi Channel）海域展開海空聯合訓練。

對大陸軍機進入台防空識別器一事，報道引述美國國務院一位不具名發言人周二指，美方關切有關事件。他再次呼籲北京停止在軍事、外交及經濟的施壓，並改與台灣進行對話。

而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（11日）接受美媒訪時稱，關注北京對台灣的步步緊逼行為令海峽兩岸局勢升溫。他稱，美國長期遵照台灣關係法的「承諾」，確保台灣有能力自我防衛。

此前陸軍機進入台方防空識別區最多的一次，是在美國與台灣當局上月25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」翌日，當日共有20架次大陸軍機進入台灣西南防空識別區。

責任編輯：黃良潤

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