華為指全球芯片荒   是美國制裁令種下禍根

美國召開半導體執行長會議，商議應對全球罕有的芯片（又稱晶片）荒之際，華為副董事長徐直軍在分析師會議上表示，美國對中國實施的制裁是全球芯片荒的主要原因。他認為過去這兩年美國對中國科技企業實施的制裁正在損害全球半導體產業，因為美國破壞半導體產業的信賴關係。

徐直軍提到美國對華為的制裁，衍生出來全球芯片廠大量增加庫存，特別是中國企業的恐慌性補庫存。過去有些企業是幾乎零庫存，而現在竟累積 3～6 個月的庫存量，在蝴蝶效應之下破壞半導體供應鏈的穩定。

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徐直軍強調華為對於從實體清單中移除已不抱任何希望，現在準備好將長期處在實體清單之下營運的準備。

而自台積電等關鍵供應商停止供貨後，華為最受關注的焦點莫過於芯片庫存還能用多久。徐直軍指出面對消費者芯片部份仍然沒有解決方案，至於在面對企業芯片部份則暫時夠用，但也不是高枕無憂。

華為應對芯片庫存告急 只有2方法

他稱在芯片庫存告急之下，華為只有兩條路可以走：

一是盡量滿足特定區域、客戶，以爭取「活」得更長一點。

二是華為自身是排名全球第三的半導體採購大戶，面對如此巨大的需求，總會有企業願意投資來滿足華為需求。

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外界評論這兩條路都可以解讀為「拖延戰術」，盡可能節省和延長芯片的使用期限，以期待新的轉機。

至於華為的芯片設計部門－海思未來動向，徐直軍回應稱，海思本身是華為芯片的設計部門，公司對其沒有獲利要求，只要養得起，就能養著這支隊伍繼續向前，他們可以不斷做開發，為未來做些準備。

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責任編輯：鄧國強

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