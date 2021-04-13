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中國首季人民幣計出口按年增38.7% 京指穩外貿增長任重道遠

經濟脈搏 11:25 2021/04/13

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海關總署13日公布，今年一季度，中國貨物貿易進出口8.47萬億元（人民幣，下同），按年增近3成，外貿進出口實現「開門紅」。其中，出口4.61萬億元，增長38.7%；進口3.86萬億元，增長19.3%；貿易順差7592.9億元，擴大690.6%。海關總署表示，今年中國外貿運行保持恢復性增長態勢，積極因素繼續增多，但全球疫情未平，世界經濟形勢依然複雜嚴峻，外貿穩定增長仍然任重道遠。

東盟續保持中國第一大貿易伙伴地位

國新辦今日舉行新聞發布會，介紹2021年一季度進出口有關情況。海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹，據海關統計，一季度，中國貨物貿易進出口總值8.47萬億元，比去年同期增長29.2%。其中，出口4.61萬億元，增長38.7%；進口3.86萬億元，增長19.3%；貿易順差7592.9億元，擴大690.6%。

同時，中國與主要貿易伙伴進出口保持增長。一季度，東盟、歐盟、美國和日本為中國前四大貿易伙伴，分別進出口1.24萬億元、1.19萬億元、1.08萬億元和5614.2億元，分別增長26.1%、36.4%、61.3%和20.8%。此外，中國對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易伙伴進出口分別增長21.4%、22.9%。

一季度，東盟繼續保持中國第一大貿易伙伴地位，佔中國外貿進出口總值的14.7%，這離不開中國-東盟自貿區升級、西部陸海新通道輻射效應，以及中國與東盟的抗疫合作。

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在RCEP協定方面，中國早前已完成協定核准工作。李魁文具體介紹稱，今年一季度，中國對其余14個RCEP成員國合計進出口2.67萬億元，按年增長22.9%，佔中國外貿進出口總值的31.5%。其中出口1.25萬億元，增長27.5%；進口1.42萬億元，增長19%。主要成員中，對東盟、日本、韓國進出口分別增長了26.1%、20.8%和19.5%。

外部不穩定因素增 外貿走勢仍需觀察

李魁文指，全球經濟貿易恢復性增長；中國經濟持續穩定恢復；在美國等主要經濟體貨幣寬松政策的影響下，全球大宗商品價格持續上漲，這三方面因素綜合作用，令一季度中國外貿進出口增長幅度較大。

對於外貿走勢預期，他認為，未來一段時期這一趨勢有望維持，但具體走勢還需進一步觀察。全球疫情未平，國際形勢中不穩定不確定因素較多。此外，去年二季度中國進出口相比去年一季度增長16.8%，去年這個基數顯著抬高，客觀上對於今年二季度外貿增長帶來了挑戰。綜合來看，未來一段時期中國外貿運行有利因素較多，但外部挑戰也不少，外貿穩定增長仍然任重道遠。

海關總署亦公布3月進出口數據，3月人民幣計出口按年增20.7%，低於預期的28.6%；美元計出口按年增30.6%，低於預期的38%。3月人民幣計進口按年增27.7%，高於預期的17.6%；美元計進口按年增38.1%，高於預期的24.4%。

責任編輯：尹航

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