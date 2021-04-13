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易烊千璽拍中國空軍宣傳片 曝機師這樣選拔（組圖，有片）

國情動向 12:45 2021/04/13

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內地明星易烊千璽參演的中國空軍募兵宣傳片早曝光，引來內地網民關注空軍飛行員招募概況。內媒周一（12日）從軍方獲悉有關選拔程序，當中考生要通過醫學、心理選拔等近200餘道關卡。

易烊千璽早前參演了中國空軍募兵宣傳片《未來，請你來》，在影片中飾演一名空軍飛行員，引來內地網民熱議。除易烊千璽外，內地知名武打演員吳京亦於有關影片中亮相。

大陸25軍機飛近台灣單日最多 美稱關切

環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣

就空軍飛行員招募概況，內媒周一專訪了西部戰區空軍相關負責部門，並引述當局消息指，近日西部戰區空軍對自四川、雲南、貴州、重慶等省市的近760名高中生，進行了本年度空軍飛行員招飛體檢。當中有60位醫學專家、35位心理專家參與了對考生的遴選。有關考生須通過200餘道關卡考驗，而檢測現場則有監控錄像全程跟進。

報道介紹，在視力測試方面，西部戰區空軍並不採用「E字形視力表」，而是採用專門的環行視力表，亦即「C字形視力表」。該表分別向八個方向開口，考生須站在5米開外，指示出C字的開口方向 。據報C字表的「1.0」等於E字表的「5.2」，考生雙眼「裸眼」視力須達0.8才算合格。此外，考生還須接受專門的隱斜、散瞳、裂隙、角膜等方面的檢查。

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除視力測試外，考生亦須接受腦電波檢測。報道指，在場考生需頭戴被稱為「數字檢測儀」、可把檢測過程數字化並全程記錄的特殊儀器，並面對一台像「閃光燈」一樣不停閃爍，用於模擬高空閃電頻率、以燈光刺激測試身體機能反應的裝置。

此外，當局亦為考生安排了平衡性測試。有關考生須坐在「轉椅」上，頭靠頭托處；待轉椅旋轉後，考生的頭部需根據提示音，左右不停地擺動60度，以模擬飛行員在高空飛行時的感覺，並測試考生對眩暈的耐受程度。

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考生亦須接受飛行特殊能力檢測，使用操縱桿、油門桿及腳蹬舵完成指定任務，並控制準星，在模擬風干擾下，通過右手和腳蹬舵配合，讓2個準星重合；在完成有關操作的同時，還需同時完成屏幕上出現的數學題。

報道指，考生們還須進行內科、外科、耳鼻喉科、電測聽、神經精神科等體檢，及政治審查、體能選拔、心理測試等項目。其高考分數亦須達省份「一本線」，才能參與最後定選。

責任編輯：黃良潤

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