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發改委：取消300萬以下人口城市落戶限制 解決大城市住屋問題

經濟脈搏 11:56 2021/04/13

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國家發改委今日（13日）印發《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》，提出有序放開放寬城市落戶限制，城區常住人口300萬以下城市全面取消限制政策，實行積分落戶政策的城市，確保社保繳納年限、居住年限分數佔主要比例。發改委又要求健全城市群一體化發展機制，加快建設大灣區等的城際鐵路。

有關文件提出總體要求指，須實施以人為核心的新型城鎮化戰略，促進農業轉移人口有序有效融入城市，增強城市群和都市圈承載能力，轉變超大特大城市發展方式，提升城市建設與治理現代化水平，推動以縣城為重要載體的城鎮化建設，加快推進城鄉融合發展，為「十四五」開好局提供有力支撐。

重點任務共24項，包括有序放寬城市落戶限制，各類城市根據實際需求，讓合條件的農民工、農村學生便捷落戶，城區常住人口300萬以下城市全面取消落戶限制政策。鼓勵在人口集中流入城市，擴大義務教育階段公辦學位供應，有條件地區將未落戶常住人口納入學前教育保障範圍。

在促進大中小城市和小城鎮協調發展方面，要促進超大特大城市優化發展，加快補齊縣城公共服務設施、環境基礎設施、市政公用設施、產業配套設施弱項。著力解決大城市住房突出問題，堅持「房住不炒」的定位，因地制宜、多策並舉穩定地價、樓價和預期，促進房地產市場平穩健康發展。

文件又提到城市群的建設規劃，提出健全城市群一體化發展機制，制定京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展「十四五」實施方案，健全城市群多層次協調機制和成本共擔利益共享機制；建設軌道上的城市群，加快規劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規劃建設城際軌道交通；建設一體化綜合客運和綜合貨運樞紐，促進各類交通無縫接駁，推廣交通「一卡通」、「一碼暢行」等。

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責任編輯：陳建錫

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