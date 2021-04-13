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內媒翻美國FBI前僱員講話：要讓新疆成下一個台灣

國情動向 12:08 2021/04/13

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內媒翻美國FBI前僱員講話：要讓新疆成下一個台灣

《中國日報》等內地傳媒翻出，美國聯邦調查局（FBI）前翻譯埃德蒙茲（Sibel Edmonds）2015年受訪視頻。埃德蒙茲當時已離開FBI多年，她坦言，新疆是中國能源大動脈，美國要在新疆打種族牌，目的就是要讓新疆「成為下一個台灣」。埃德蒙茲更稱，美國與西方行動從來不在乎新疆人民，因為這不屬於他們的利益範圍。

新疆若干年前襲擊事件頻生，近年才恢復穩定；埃德蒙茲在片段中談到，美國經土耳其策劃「短劍行動」（Operation Gladio），以特工把部分新疆人帶出中國接受訓練、給予武器，再送回中國發動恐怖襲擊。她反問：

「人們都疑惑這些人怎樣搞到武器？怎樣受到軍事訓練？新疆是受中國管轄的。但他們是在外面受訓的。」

她形容，這就是目標，這就是行動。「中國政府的說法，比《紐約時報》聽信土耳其的說法靠譜得多。」

趙立堅以「美國人權五宗罪」反駁 排第一正是這個

埃德蒙茲直言，美國的意圖是將新疆變成「下一個台灣」。她說，你看地圖就知道新疆有多重要，那是中國能源入口大動脈，無論由哈薩克或土庫曼而來，無論是天然氣還是石油，都要經過新疆。

「接著我們就會見到，更多像李察基爾（Richard Gere；立場反華的影星）的人在奧斯卡典禮上演講，談到就像聲稱西藏喇嘛受到虐待和壓迫一樣，說他們必須要有自己的土地，需要獨立出來。」

「我們想逐漸在（中國）內部打性別牌、種族牌，說世界上那部分（新疆）的少數民族沒有自己的土地，說我們要幫助他們，說他們遭受壓迫，說中國人在射殺他們、折磨他們。讓我們去解救他們，讓我們在區內建立軍事基地。」

她續稱：

「我們同時也有世界的同情，但作為西方國家，美國的短劍行動從來都不在乎人民。對不起，那不屬於我們的利益範圍，除非那可以被利用，被資本化。」

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但埃德蒙茲在視頻中同時稱，中國應對得「非常聰明」。

她說，中國的邏輯相當清晰：「你幾時聽過中國真的大聲譴責美國這種行為？他們都知道（美國的行動），他們有很好的反間諜系統，但看看他們的生意，看看他們從商業角度盤算（中美）關係。因此他們很聰明。」

「所以中國即使在反恐，也非常地克制，因為他們深明棋局的本質，他們不會中（西方的）計。」

資料顯示，埃德蒙茲在2001年美國911恐襲後加入聯邦調查局擔任翻譯，但8個月後即遭解僱。埃德蒙茲其後以「吹哨人」姿態活動，指控美國政府對外從事不法行動。當局亦曾透過法律途徑下禁令，阻止她進一步披露更多機密。

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責任編輯：連兆鋒

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