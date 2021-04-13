胡潤白手起家U40富豪榜 北京人數超三藩市首次登頂

胡潤研究院今日（13日）公布《2021胡潤全球白手起家U40富豪榜》，列出全球40歲或以下白手起家、資產達10億美元的企業家，Facebook行政總裁朱克伯格蟬聯第一，抖音張一鳴、快手宿華分別排在二三名，前6名中有4人來自中國。北京首次超越美國三藩市，成最多成功U40企業家的城市，深圳則排第三。

今年上榜的U40企業家達到79位，比去年多出26位，總財富增加1.5萬億元（人民幣，下同），達到3.4萬億元，相當增加了一個武漢全年的GDP，達到北京全年的GDP水平。中國、美國分別增加了30人及31人，佔據榜單近八成，而第3名的印度僅有4人上榜。新上榜者來自中國最多，有19名。

36歲的朱克伯格財富增加600億元，以6530億元連續第6年成為該榜的冠軍，38歲的張一鳴財富增加2,500億元，達到3,500億元，相當於過去一年每日增加7億元；39歲的宿華財富增至去年8倍多，達到1,550億元。快手的程一笑、學而思的張邦分別以1,250億元及1,000億元打進前10名。

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此外， 加密貨幣交易所 FTX 創辦人 、 住在香港的 28 歲 Sam Bankman-Fried， 以 650 億元的財富首次上榜，同時排在中國地區榜單的第6名。

傳媒娛樂行業成今年的最大贏家，前5名均來自傳媒娛樂，而整張榜單中共18人、23％來自傳媒娛樂，其次是軟體服務和零售，分別有10人和9人。區塊鏈行業有6人。

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責任編輯：陳建錫

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