幼童被倒掛高空近1分鐘 內地知名遊樂園設施故障惹熱議

北京歡樂谷遊樂場一部遊樂設施上周六（10日）發生故障，導致多名幼童被倒掛高空近1分鐘，引來網絡熱議。經檢測處理和試運行後，目前該設施恢復正常開放。報道指，有關集團旗下遊樂場近年安全事故頻發。

據《北京日報》周一（12日）報道，上周六日晚，北京歡樂谷海洋館內一高空遊樂設施「飛鯊戰隊」發生故障。從現場人士提供的視頻可見，事故發生後多名幼童被倒掛在高空，並在半空中大哭。遊樂場員工隨即趕赴並進行緊急維修，有關設備懸停約1分鐘後恢復正常。

北京歡樂谷周一發聲明指，「飛鯊戰隊」項目因編碼器誤報警，設備安全保障自動感應預警，導致項目臨時停運40秒。在事件發生後，園方立即安撫現場遊客。北京歡樂谷又對此向旅客致歉。經檢測處理和試運行後，目前該設施已恢復開放。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另據內媒引述網友上周五（9日）上傳的一段視頻顯示，北京歡樂谷一名工人亦被困可移動屏幕。北京歡樂谷隨後回應指，有關工人由於腳部誤觸端口，觸發舞台製動。有關人員面部輕微擦傷，當場處理後已無大礙。

報道引述資料披露，歡樂谷集團為內地文旅企業華僑城集團旗下產業平台，在北京、上海、成都、武漢、天津、深圳、重慶、南京、西安等地均建有遊樂場，在內地知名度頗高，且廣受民眾歡迎；惟歡樂谷遊樂場近年來安全事故頻發，導致口碑下降。

報道指，去年12月， 南京歡樂谷園內過山車曾發生故障，導致32名遊客被困高空中。因位置不高，部分遊客得以從軌道走下來。而2018年11月，深圳華僑城歡樂谷「歡樂幹線」亦曾發生兩車相撞事故，造成1名旅客頭部受傷，1人腰部受傷，而其他乘客則有不同程度的輕傷。

事件在內地網絡上引發熱議。

內地網民反應：

太嚇人了！孩子心理陰影得多大。 整個場館除了飛鯊戰隊，其他的都玩了一圈，倒掛真的好害怕。 歡樂谷一點都不歡樂。 換我在上面，我也哭…

【縮水樓】阿飛正傳梁朝偉式斗室 成都民眾買樓底高1.3米縮水樓難追討？（多圖，有片）（第二版）

椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁