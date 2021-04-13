深圳今開放港澳人士接種新冠疫苗 一文看清地點及注意事項

▲ 深圳開放港澳人士接種新冠疫苗。資料圖片

深圳今日（13日）正式開放18歲至59歲的港澳人士接種國產新冠疫苗，60歲以上有特殊原因、且身體良好者亦可自願接種。合資格港澳人士即日起可前往市入7間指定醫院及機構接種，包括港大深圳醫院。市衛健委同日公布接種計劃的各項細節，包括是否收費、所需證件及接種地點等。

一、哪類人免費接種？

憑內地公安部門發出的「港澳居民居住證」或內地醫保參保憑證，免費接種；在廣東省內各類學校工作和學習的港澳師生，由所在學校安排免費接種。不符合以上免費接種條件的港澳人士，可自費接種疫苗，費用為每劑100元人民幣。參加接種的港澳人士在接種保障政策和措施上，與深圳居民一視同仁。

二、如何預約？

在深圳市自願接種的港澳人士可通過「粵健通」微信服務平台在線預約登記。預約成功後需按照相關通知和指引，前往指定接種點接種疫苗。

▲ 孕婦及部分嚴重病患者不宜接種。資料圖片

三、在哪裡接種？

深圳現階段已批准453個疫苗接種點，而港澳人士暫限於7家大醫院及醫療機構接種，分別是香港大學深圳醫院、羅湖區人民醫院、南山區蛇口人民醫院、寶安區人民醫院（建安院區）、龍崗中心醫院、中山大學附屬第七醫院，以及深圳市薩米醫療中心。

四、深圳使用哪款疫苗？

深圳使用的是國產新冠滅活疫苗，需接種2劑，間隔時間為14至28天。現階段建議使用同一款疫苗產品完成接種。如果遇到疫苗無法繼續供應、接種者異地接種等特殊情況，無法用同一款疫苗產品完成接種時，可採用相同種類的其他生產企業的疫苗產品完成接種，即俗稱的「溝針」。

五、哪類人不適合接種？

不適合接種者包括孕婦、哺乳期婦女，以及發燒、患免疫缺陷或免疫紊亂、嚴重肝腎疾病、嚴重高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤等疾病的人士。備孕婦女則建議在接種新冠疫苗3個月後再懷孕。

六、有甚麼要注意？

在指定接種點接種前，配合接種點工作人員完成規定程序，主動告知個人健康狀況，配合醫護人員詢問，簽署知情同意書和免責承諾書，由專業人員判定是否符合接種條件，接種後留觀30分鐘。接種期間，按照疫情防控措施做好個人衛生防護。14日內密切關注身體情況，有不適及時就醫。

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責任編輯：陳建錫

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