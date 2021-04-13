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【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）

社會熱點 13:46 2021/04/13

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【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣

內地民間抵制拒用「新疆棉花」品牌行動持續蔓延，多個電視娛樂節目、網絡視頻平台也加入，將出鏡者所穿服裝的「問題品牌」標誌模糊化（Blur，俗稱打格仔），部分節目甚至出現畫面滿是「打格」場面。其中，包括容祖兒及楊丞琳等香港、台灣藝人也在被打格之列。

內地網絡自3月下旬起對因新疆議題、曾表態拒用新疆棉花的一系列國際知名品牌發動抵制，包括H&M、Nike（耐克）、adidas（阿迪達斯）、Uniqlo（優衣庫）等20多家公司被捲入。

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儘管風波持續了半個月左右，但有外媒報道，內地的抵制行動不僅還在延燒，且還擴及電視及網絡平台節目。

滿屏都有打格仔 配合抵制

聯合早報報道，除多位藝人和相關品牌解除合作關係，有多檔綜藝節目都以「打格」方式，對Nike等品牌實施了「封殺」。

比如湖南衛視的《乘風破浪的姐姐2》中，不少穿著Nike等品牌運動服和運動鞋的女明星身上都被打了「格仔」。

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記者抽樣檢視其中兩集《乘風破浪的姐姐2》，發現容祖、那英、楊丞琳、張柏芝等中港台藝人的衣飾，都試過被打格仔，無一倖免。其中，鞋子是被打格的重災區，甚至出畫面滿是「模糊化」格仔的狀況。

而由於容祖兒其中一集身穿的衛衣，有一大個「問題品牌」的標誌，幾乎整個上身被「格仔」遮蔽。

另外，愛奇藝選秀節目《青春有你3》的贊助商是adidas，節目中所有練習生的服裝、鞋子都是adidas提供，logo更是隨處可見，為了配合民間抵制，《青春有你3》節目組25日緊急宣布停播，之後復播後，畫面出現大面積「打格」的狀況。

電視台舉動  反映民間抵制持續

至於騰訊視頻的偶像男團競演真人騷《創造營2021》也有類似情況。節目的贊助商是Puma，參演的T恤上面原本都有很大的Puma商標，結果全都被「打格」。

湖南衛視的離婚明星相親真人騷《怦然再心動》、湖南衛視在線視頻媒體平台芒果台女性真人騷《聽姐說》、及騰訊視頻的脫口秀節目《吐槽大會第5季》也出現同樣情況。

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責任編輯：鄧國強

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