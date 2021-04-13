中國mRNA新冠疫苗將實現零的突破 這種疫苗更安全？

中國目前接種的疫苗包括滅活疫苗、腺病毒載體兩種方式。央廣網報道，國產mRNA新冠疫苗接近III期臨床，中國mRNA疫苗將實現零的突破。

今年第三季起全年產能達1.2億支

報道指，近日，蘇州艾博生物科技有限公司創始人英博博士透露，艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研制的新冠病毒mRNA疫苗（ARCoV）已進入II期臨床尾聲，一切進展順利。將在5月與泰格醫藥緊密合作開展海外III期臨床試驗。從2021年第三季度開始全年有1.2億支產能，對外出口多人份產能可達到數億劑，實現中國mRNA疫苗「零」的突破。

mRNA 即Messenger RNA（信使核糖核酸），是把遺傳信息從DNA傳遞到蛋白質的信使，為人體細胞提供指令，產生靶標蛋白（即抗原），從而激活人體免疫反應，抵抗相應的病毒。

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截至目前，全球共有兩款mRNA疫苗獲批，分別為德國BioNTech公司與輝瑞合作研發的BNT162b2，和美國Moderna公司研發的mRNA-1273，二者在臨床試驗中展現出的保護率均超過90%，是目前國際上保護率數據最高的新冠疫苗。

英博表示，「不管是動物體內實驗還是臨床實驗，從我們拿到的結果來看，國產ARCoV疫苗產品與海外兩個mRNA疫苗完全可比。」

稍早前，中疾控主任高福表示，大家都應該思考mRNA疫苗能帶給人類的好處，並認真關注，不要因為已有多種疫苗就忽略它。

責任編輯：尹航

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