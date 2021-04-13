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內地旅行APP推98元「機票盲盒」 隨緣出遊引2000萬人瘋搶

社會熱點 16:40 2021/04/13

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有旅遊預購應用程式（APP）近日推出「機票盲盒」，稱於有關活動期間，用戶以98元（人民幣，下同）即可購買1張指定出發地、隨機目的地、日期的國內單程機票。報道指，活動推出後，旋即引來近2000萬人「瘋搶」。

今年清明節假期(4月3日至5日)期間，內地國內旅遊出遊達1.02億人次。央視上周六（10日）報道，清明假期期間，有旅遊App發起了「98元國內機票目的地盲盒」的活動，引發網絡關注。報道引述數據指，該活動最終吸引了超過1000萬用戶參與搶購。《北京青年報》則報道稱，有關活動已引來近2000萬人搶購。

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報道指，有關用戶若欲搶購「機票盲盒」，只需輸入身份信息，選定出發機場後，即可在指定時間內用，98元的價格抽取一張隨機目的地、隨機日期的國內單程機票。若用戶不滿意隨機抽到的目的地或日期，仍可以全額退款；惟用戶若選擇鎖定機票後，則無法再退換或改簽。

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綜合內媒報道，有關旅遊App為「同程旅行」APP。因應瘋搶情況，並針對「五一」假期旅行，該APP將推出新一輪活動，屆時用戶可以在其旗下2大平台各抽取一次「機票盲盒」。

該APP亦透露，「機票盲盒」每日接獲大量訂單，令其服務器幾度處於崩潰邊緣。據透露，有關活動參與者多為90後年輕用戶，當中以95後、00後群體、女性群體居多。

報道引述業內人士分析指，「機票盲盒」滿足了年輕遊客愛刺激、愛冒險的心理，亦通過「不想去全額退」的保障機制，給消費者帶來了「反正不吃虧」的消費感受，因而迅速爆紅。據報「機票盲盒」相關的抖音、小紅書話題量已突破1億。

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惟報道亦引述網友指，98元的單程機票可能只是「引子」，因回程機票、酒店住宿、餐飲以及時間成本等，均要通盤考慮。部分網民一時衝動購票後，最後就有關旅程花費達數百元，遠超「機票盲盒」原本售價；另據統計數據指，「機票盲盒」開出的航班日期，基本上都是工作日，飛行時刻也多是早晚班機。

有旅行社負責向內媒表示，航空公司會根據上個月或者上個季度滿座率情況，以部分票做「尾倉」銷售；「機票盲盒」其實即各個目的地的「尾單機票」。有業內人士則表示，「機票盲盒」不滿意可全額退款，可見其非真正的「盲盒」促銷，而是意在吸引流量和帶來品牌效應。

責任編輯：黃良潤

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