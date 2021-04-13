【大灣區】深圳籌建伶仃洋大橋通珠海 距港珠澳橋僅20公里

粵港澳大灣區將在國家十四五規劃（2021-2025）加速發展，交通基建將進一步完善。深圳市政府就公布今後5年的綜合交通規劃，並徵詢公眾意見，其中明確提到，要預留建造伶仃洋通道（又稱伶仃洋大橋），直接貫通深圳與珠海兩個經濟特區。據了解，這是繼港珠澳大橋、深中通道後又一跨珠江口大通道，且距港珠澳大橋只有20公里。

根據《深圳市綜合交通「十四五」規劃》，深圳總體目標是要至2025年，建成「暢達國內國際、引領灣區協同、體系融合有序、服務低碳滿意」的交通強國城市範例，初步構建融合深（深圳）莞（東莞）惠（惠州）、連通大灣區、服務全國、輻射亞太、面向世界的國際性綜合交通樞紐。其中，6大工作重點如下：

一打造暢通雙循環的全球交通戰略樞紐。

二建設高效集約的全球性物流樞紐城市。

三共建品質宜行的區域綜合立體交通網

四構建多網融合的品質公交服務體系。

五打造數字驅動的智慧交通新基建樣辦。

六探索超大城市交通現代化治理新標桿。

文件提到，在完善區內交通網絡中，要加快穗莞深（廣州、東莞及深圳）城際南延線、深惠城際等城際鐵路，以及深中通道（深圳至中山）、機荷-惠鹽高速改擴建等公路通道的建設。

規劃特別提到，要預留伶仃洋通道、外環高速西延跨江通道。其中，文件提到伶仃洋通道是一條直接貫通深圳與珠海的跨江通道，是繼港珠澳大橋及深圳通道後，又一條跨越珠江口的大通道。

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▲ 伶仃洋大橋、港珠澳大橋、深中通道位置。

深圳沒詳細說明伶仃洋通道的具體走向及設計。但據了解，《廣東省高速公路網規劃（2019—2035年）》去年公布時，文件已提出過伶仃洋通道項目。

伶仃洋通連接珠海與深圳。根據初步規劃方案，通道主橋距離上游的深中通道12公里，距離下遊港珠澳大橋20公里，東起深圳前海，經淇澳島，西至珠海京珠高速互通立交，總長約47公里，其中淇澳島至珠海京珠高速互通約15公里。

三條跨珠江口通道 怎樣分工

伶仃洋通道跨海段，規劃採用「西橋東隧」的橋隧組合方案，即與港珠澳大橋及深圳通道相似，路段分別有橋海大橋及隧道。

據稱，該跨海段初步規劃爲公鐵兩用通道，擬採用規模是：雙向8車道高速公路，再加4線鐵路，公路設計速度爲100公里/小時。

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港珠澳大橋：

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這意味著，將來從珠海陸路前往深圳，距離大大縮短，從淇澳島出發到達深圳，只有30多公里，未來中間還有鐵路相交。

伶仃洋通道以「西橋東隧」形式建設

根據規劃定位，伶仃洋通道及西延線，將作爲未來聯接珠江口兩岸及輻射粵西的重要通道，將在提升粵港澳大灣區交通互聯互通發展水平。

值得注意是，由於伶仃洋通道距港珠澳橋與深中通道非常接近，未來三條通道如何分工，相信會引外界關注。

至於深圳規劃中提到的外環高速西延跨江通道，則是位於深中通道以北，貫通深圳北部與中山，其跨江的跨越長度，小於伶仃洋通道、港珠澳橋與深中通道。

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深中通道：



▲ 深中通道工地。

▲ 深中通道人工島工地。

▲ 深中通道沉箱。

▲ 深中通道沉箱。

▲ 深中通道工地。

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責任編輯：鄧國強

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