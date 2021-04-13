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全球恢復需時 中國出口能否一枝獨秀要看第二季

經濟脈搏 15:45 2021/04/13

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中國海關總署周二公布的第一季及3月外貿數據持續亮麗，延續首兩月的擴張勢頭。但分析指出，隨著全球疫苗接種進程加快、經濟漸復甦，中國出口增長面臨不確定性，能否繼續一枝獨秀仍需觀察第二季走勢。

海關總署：基數抬高對二季度增長帶來挑戰

以美元計，中國一季度進出口按年增38.6，其中出口按年增49.0%，進口按年增28.0%。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文認為，未來外貿具體走勢還需進一步觀察。他指，全球疫情未平，國際形勢中不穩定不確定因素較多。此外，去年二季度中國進出口相比去年一季度增長16.8%，去年這個基數顯著抬高，客觀上對於今年二季度外貿增長帶來了挑戰。

李魁文表示，綜合來看，未來一段時期中國外貿運行有利因素較多，但外部挑戰也不少，外貿穩定增長仍然任重道遠。

中國首季美元計出口按年增49% 京指穩外貿增長任重道遠

商務部：第1季外貿開局良好 服務貿易逆差下降77.2%

路透引述中海晟融經濟學家張一表示，去年和今年兩年3月平均出口增速為10.3%，處於2017年以來的相對高點，但已較1-2月有明顯回落。他認為，在全球需求擴張、境外供應鏈恢復尚待時日、抗疫物資仍有需求等多重因素推動下，中國出口年內仍有望保持10%以上的增長。

他還指出，從過去經驗看，只要出口表現較好，一般宏觀經濟總體不會太差。因此，儘管三季度大宗商品價格仍有可能繼續上漲，但經濟出現滯脹的概率不大。

分析師料高貨物貿易順差局面或終結

華寶信托宏觀分析師聶文指出，3月美日歐製造業PMI都創下高水平，外需有較強的持續性，在全球經濟復甦之下一季度外貿向好狀況還會持續，但後續比較擔心的是，隨著疫苗加快接種，各國產業鏈逐步恢復，中國出口會否一枝獨秀需要密切觀察5、6月的外貿情況。

彭博社：美國超級紓困措施 助中國出口增4660億港元

中國首兩月出口激增六成 需求旺盛提振首季經濟表現

一季度貿易順差7592.9億元，擴大近7倍。上海證券宏觀分析師胡月曉認為，隨著疫苗普及，海外生產將逐漸恢復，加上基數效應消除，未來中國出口增長將逐漸回落，年底甚至或按年收縮，但在價格影響下，進口增長或將維持高位，高貨物貿易順差局面或面臨終結。

責任編輯：尹航

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