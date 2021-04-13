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中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算

經濟脈搏 17:33 2021/04/13

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里昂證券分析師侯明孝（Sebastian Hou）周一接受美媒訪問時，談及中國大陸、台灣及美國科技競合問題，由於台灣芯片製造商領先於其他國際競爭對手，美國科企很難擺脫台灣的供應鏈。侯明孝也提到面臨美國制裁的中芯國際 （00981） ，指技術與台積電有約6年的差距，有需要補強其技術瓶頸。

里昂科技研究部門主管侯明孝於CNBC節目上表示，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）等科企，都對台灣芯片有大需求，這些科企的90%芯片皆來自於台灣生產。

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侯明孝指出，這些美企想要使芯片來源多元化，將會是「極具挑戰且艱鉅的旅程」，他們還得思考芯片研發及合作需要多少時間。

亞洲仍是芯片製造的最大來源

根據美國銀行近期一份報告，儘管美國在收入上主導全球半導體的市場份額，亞洲仍是芯片製造的最大來源，全球超過70%的晶片來自亞洲地區生產，尤其台灣及南韓。

里昂證券對台積電的評級為「買進」。對於中國大陸最大的芯片製造商中芯國際，侯明孝指出，鑑於美國制裁持續，中芯追上台積電等其他芯片製造商會更難。

侯明孝表示，中芯與台積電之間的技術差距目前約為6年，若中芯未獲得補強高階芯片製造能力所需的技術，將進一步落後台積電，技術差距可能會長達7到9年。

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責任編輯：鄧國強

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