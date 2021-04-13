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趙立堅4個詞概括中美抗疫差異 並問美國這5條問題

國情動向 19:05 2021/04/13

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前批評中國在新冠疫情初期欠透明。中國外交部發言人趙立堅周二（13日）回應有關問題時，以「 甩鍋、推責、污名化、政治化」4詞概括中美抗疫差異，並就疫情向美國提出5條問題。

內地官媒報道，趙立堅周二回應布林肯日前對中國的有關批評時稱，面對突如其來的疫情，中國的措施可概括為「公開、透明、科學、負責」4個詞；而美國應對可概括為「甩鍋、推責、污名化、政治化」4個詞。

趙立堅稱，美方部分人士一提到疫情就「拿中國說事」，做法極不道德、不負責任。

趙立堅又稱，美國累計確診病例人數超過3100萬，死亡病例超56萬，分別是中國的300倍和110多倍；其死亡病例人數，則已超過美軍在一戰、二戰、朝鮮戰爭和越南戰爭中的死亡人數總和。

趙指，相比而言美國應對疫情的「一塌糊塗」，中國抗疫取得重大成果，質疑美方個別政客何來底氣、顏面來批評中國的疫情應對。

趙立堅又反問美方5條問題：

  • 對疫情「吹哨人」朱海倫醫生、布萊特博士、克羅澤爾艦長做了什麼？
  • 對新澤西州貝爾維爾（Belleville）市長、加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）衛生官員有關疫情時間線前移的線索作何回應？
  • 對國際社會高度關注的特里克堡（Fort Detrick）種種疑點作何解釋?
  • 打算何時邀請世衛組織（WHO）專家去美國開展溯源調查?
  • 該如何處理這些「該做未做的事」、該答未答的問題？

美國國務卿布林肯周日（11日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，談及中美關係時，批評中國在新冠疫情爆發初期，提供訊息時缺乏透明度。他表示，中國未能向全球衞生專家提供訊息，亦未實時分享訊息，令新冠肺炎疫情失控得更快。

日本擬將福島核廢水排入大海 趙立堅這樣狠批（第二版）

【中美角力】新冠溯源之爭 華春瑩三問美國

責任編輯：黃良潤

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