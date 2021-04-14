【中美會談】拜登幕僚首訪中國 美氣候特使行程曝光料晤韓正

美國舉辦氣候領袖視訊峰會前夕，氣候特使克里（John Kerry）14日至17日前往中國和南韓，將與兩國官員討論氣候變化問題。克里據報周三晚抵達上海，成拜登政府首位訪華高官。另一方面，總理李克強表示，中美要加強對話溝通，兩國脫鉤對誰都沒好處。

克里有望與韓正進行視訊會議

美國國務院公布，克里將於4月14日至17日前往上海和首爾舉行會談，而下周拜登將與世界各國領導人就氣候變化問題舉行虛擬峰會。

路透社引述知情人士說，克里定於周三晚些時候抵達上海，並在周四和周五與中國官員舉行會議。

另據《華爾街日報》，消息人士稱，克里的上海之行將與中國氣候變化事務特使解振華會面，並與一名負責經濟和氣候變化事務的高級領導人進行影片會議，這名領導人可能是國務院副總理韓正。

兩名知情人士透露，克里還可能與外長王毅和中國領導人習近平的最高外交政策副手楊潔篪舉行會談，但他們稱相關計劃仍有可能改變。

其中一名知情人士說，在上海舉行的面對面會談中，克里和解振華將討論建立一個就氣候事務進行雙邊接觸的正式機制，以及支持發展中國家追求低排放經濟增長的問題。

盡管中美近期就人權、貿易等議題針鋒相對，但在應對氣候變化上，雙方均持合作態度。克里曾多次表示，全球氣候危機應分開處理，形容這是「關鍵的獨立問題」，需要美中這兩個世界最大的溫室氣體排放國共同努力去解決。

李克強：中美合則兩利、鬥則俱傷

克里說，他的團隊致力於找到辦法，迫使中國為其在正在進行的減少溫室氣體排放的談判中做出的承諾負責。拜登政府在試圖通過談判達成應對氣候變化的協議時，不會在經濟問題或人權問題上對中國妥協。

除了氣候議題，李克強周二出席同美國工商界領袖視頻對話會。李克強指出，中美合則兩利、鬥則俱傷。兩國經貿關係的本質是互利共贏的，有利於兩國人民福祉，有助於世界的和平穩定和發展繁榮。「脫鉤」對誰都沒有好處，也會傷害世界。希望雙方相向而行，通過做大共同利益蛋糕來促進合作，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

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責任編輯：尹航

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