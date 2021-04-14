【中美會談】拜登幕僚首訪中國 美氣候特使行程曝光料晤韓正（第四版）

美國舉辦氣候領袖視訊峰會前夕，氣候特使克里（John Kerry）14日至17日前往中國和南韓，將與兩國官員討論氣候變化問題。克里據報周三晚抵達上海，成拜登政府首位訪華高官。報道指，克里將尋求中國為氣候談判中做出的承諾負責。

（更新中方公布消息）

克里有望與韓正進行視訊會議

美國國務院公布，克里將於4月14日至17日前往上海和首爾舉行會談，而下周拜登將與世界各國領導人就氣候變化問題舉行虛擬峰會。

中國生態環境部亦公布，應中方邀請，克里於4月14日至17日訪華。期間，中國氣候變化事務特使解振華將同克里在上海舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

路透社引述知情人士說，克里定於周三晚些時候抵達上海，並在周四和周五與中國官員舉行會議。

《華爾街日報》引述消息人士稱，克里的上海之行將與解振華會面，並與一名負責經濟和氣候變化事務的高級領導人進行影片會議，這名領導人可能是國務院副總理韓正。

兩名知情人士透露，克里還可能與外長王毅和中國領導人習近平的最高外交政策副手楊潔篪舉行會談，但他們稱相關計劃仍有可能改變。

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其中一名知情人士說，在上海舉行的面對面會談中，克里和解振華將討論建立一個就氣候事務進行雙邊接觸的正式機制，以及支持發展中國家追求低排放經濟增長的問題。

盡管中美近期就人權、貿易等議題針鋒相對，但在應對氣候變化上，雙方均持合作態度。克里曾多次表示，全球氣候危機應分開處理，形容這是「關鍵的獨立問題」，需要美中這兩個世界最大的溫室氣體排放國共同努力去解決。

北大研究：中國對全球變暖影響不足美國4成

克里說，他的團隊致力於找到辦法，迫使中國為其在正在進行的減少溫室氣體排放的談判中做出的承諾負責。拜登政府在試圖通過談判達成應對氣候變化的協議時，不會在經濟問題或人權問題上對中國妥協。

《華爾街日報》指，作為一個工業大國，中國是世界上最大的溫室氣體排放國。克里說，衛星和其他新技術將使美國能夠監測全球各國的排放情況，並指出，歐洲國家已討論根據進口商品的生產排放情況，對其徵收一項特別稅。

克里說，這個問題需要問責，需要巨大的可見度，而這種可見度在創造問責制方面一直非常有效。

事實上，在全球變暖議題上，新興工業國如中國的排放力度始終是外界關注焦點。北京大學有報告指出，1850至2014年間，中國對全球變暖的貢獻是8.6%，而美國的貢獻是21.9%，中國在這方面影響不足美國的4成。

另有英媒指出，近年來，美國每年消耗世界石油產量約五分一。化石燃料（石油、天然氣和煤炭）過去一個世紀以來在美國能源消費中的佔比長期持續保持在80%以上，其中石油一直是美國最大的能源消費來源，特別是美國交通運輸業使用的燃料一度約96%都來自於石油。

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責任編輯：尹航

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