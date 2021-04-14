  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 10:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美氣候特使抵滬同日 拜登任內訪台首發團將晤蔡英文

國情動向 10:18 2021/04/14

分享：

台海局勢持續緊張之際，應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德（Chris Dodd）今率團訪台，是拜登上任後訪台首發團。知情人士表示，陶德在台期間將會見台灣的蔡英文總統，也會與台灣的國安、外交高層見面。

在北京，國台辦發言人馬曉光回應指，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源責任在民進黨當局。其次，中方反對任何形式台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國有承諾，希望美方嚴肅認真履行承諾，勿向台獨勢力發出錯誤訊號。

拜登好友陶德 今天下午2:40抵台

據路透社報道，應拜登要求，前參議員陶德今天將率團訪台，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。

報道指出，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42周年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。

報道引述聲明說，訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。聲明也強調：「美國與印太區域朋友盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，這包括深化與台灣的關係。」

內媒翻美國FBI前僱員講話：要讓新疆成下一個台灣

大陸25軍機飛近台灣單日最多 美稱關切

蓬佩奧曬吃菠蘿乾照片  環球網：台灣人譏他是退休老人

現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。陶德過去在美國國會任職長達36年，前6年擔任眾議員，之後30年轉任參議員，與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後，陶德也參與他的副手人選挑選過程。

京：美方勿向「台獨」勢力發錯誤訊號

知情人士指出，訪團將於台灣時間14日抵台，預計待到16日，期間會與蔡英文會晤，也會與國安、外交及國防高層會面。知情人士透露，台灣方面預計會向訪團成員提出中方最近對台灣、區域挑釁動作不斷，台灣會致力維護區域穩定，但同時也期盼美方持續提升對台支持，包括在經貿、安全領域上達成具體進展。

在北京，國台辦發言人馬曉光今日在記者會上表示，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源責任在民進黨當局。其次，中方反對任何形式台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國有承諾，希望美方嚴肅認真履行承諾，勿向台獨勢力發出錯誤訊號。

他稱，所謂官方與非官方交往是騙人謊言，怎樣都改變不了台灣作為中國一部分的事實。

美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」

環時：回應美切香腸式施壓  解放軍準備好飛越台灣

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

台獨 美國民主黨 民進黨 美國國會 美國 北京 中國 台灣 國務院台灣事務辦公室 民主黨

下一篇文章

【中美會談】拜登幕僚首訪中國 美氣候特使行程曝光料晤韓正
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？