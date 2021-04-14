美氣候特使抵滬同日 拜登任內訪台首發團將晤蔡英文

台海局勢持續緊張之際，應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德（Chris Dodd）今率團訪台，是拜登上任後訪台首發團。知情人士表示，陶德在台期間將會見台灣的蔡英文總統，也會與台灣的國安、外交高層見面。

在北京，國台辦發言人馬曉光回應指，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源責任在民進黨當局。其次，中方反對任何形式台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國有承諾，希望美方嚴肅認真履行承諾，勿向台獨勢力發出錯誤訊號。

拜登好友陶德 今天下午2:40抵台

據路透社報道，應拜登要求，前參議員陶德今天將率團訪台，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。

報道指出，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42周年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。

報道引述聲明說，訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。聲明也強調：「美國與印太區域朋友盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，這包括深化與台灣的關係。」

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現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。陶德過去在美國國會任職長達36年，前6年擔任眾議員，之後30年轉任參議員，與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後，陶德也參與他的副手人選挑選過程。

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知情人士指出，訪團將於台灣時間14日抵台，預計待到16日，期間會與蔡英文會晤，也會與國安、外交及國防高層會面。知情人士透露，台灣方面預計會向訪團成員提出中方最近對台灣、區域挑釁動作不斷，台灣會致力維護區域穩定，但同時也期盼美方持續提升對台支持，包括在經貿、安全領域上達成具體進展。

在北京，國台辦發言人馬曉光今日在記者會上表示，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源責任在民進黨當局。其次，中方反對任何形式台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國有承諾，希望美方嚴肅認真履行承諾，勿向台獨勢力發出錯誤訊號。

他稱，所謂官方與非官方交往是騙人謊言，怎樣都改變不了台灣作為中國一部分的事實。

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責任編輯：尹航

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