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【中美角力】舍曼副國務卿任命過關 她是誰？怎談中美競爭？

國情動向 11:19 2021/04/14

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美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）提名案周二（13日）獲參議院通過。報道指，舍曼外交資歷豐富，曾在提名聽證會上報道稱，視中國為挑戰，主張美國須與中國競爭，以及南海與人權問題上對抗中國。

美國參議院周二以56票贊成、42票反對，表決通過舍曼出任副國務卿的人事案。她將正式加入國務卿布林肯（Antony Blinken）的團隊，成為國務院二號人物。

早前其人事案在參議院外交委員會審議期間，部分議員反對其出任副國務卿；惟其人事案仍以14比8的票數獲通過。

舍曼曾說美國兩黨都認同 中國是美國的挑戰

在上月3日的外委會人事聽證會上，舍曼曾說美國兩黨都認同中國是美國一大挑戰，必須「與之競爭並勝出」。她進一步稱，須確保中國無法駭入美國網絡、竊取商業機密，且必要時也須在南海、人權議題上挑戰並對抗中國；又承諾未來會充分有效地制裁「負責打壓香港民主人權」的中方官員。

然而舍曼也表示，美中需在「小部分領域」合作，其中包括全球衛生，但要從調查新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情真相做起。

舍曼現年71歲，曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）時期擔任主管政治事務的國務次卿；在前總統柯林頓（Bill Clinton）1997年至2001年的任期期間，曾擔任國務院顧問，同時擔任對北韓政策的協調者；目前亦是哈佛大學甘迺迪政府學院教授。

視中國為挑戰 美副國務卿提名獲參院外委會通過

美國務院準二號人物：必要時須在南海和人權議題對抗中國

卸下公職後，舍曼曾於2016年底訪問台灣，並與蔡英文會晤。

早前有報道指，舍曼對北韓與伊朗事務的經驗豐富，據此拜登團隊讓其加入，在此兩大事務上可彌補現團隊的不足。

舍曼獲提名的職位為美國國務院副國務卿，為第二把交椅領導人，地位僅次於國務卿。美國國務院設2個副國務卿職位，舍曼獲提名為主要的副國務卿；另一職位則為主管「管理與資源」的副國務卿，參議院早前已於3月18日以口頭表決方式，無異議通過前國防部政策首席副次長麥基翁（Brian McKeon）出任該職位的提名案。

責任編輯：黃良潤

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