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拜登派「老友」訪台觸大陸底線  趙立堅：已向美方嚴正交涉（第三版）

國情動向 17:17 2021/04/14

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拜登派「最好朋友」多德訪台灣  這些細節暗觸中國底線

中方多次表明台灣議題是底線，但美方繼續對此動作頻仍。最新是應美國總統拜登要求，美國前參議員多德率團訪問台灣，抵埗後相信將會晤台灣領導人。儘管拜登政府強調這次訪台舉動，是非官方性質，但多德本人是拜登老朋友、此行主題亦是紀念中方不承認的美國「台灣關係法」訂立、加上訪問團由美國官方安排專機接送，這些細節被指有觸及中方底線之嫌。

（新增中國大陸外交部回應）

大陸國台辦發言人馬曉光周三在記者會上答問，回應多德此訪時表示，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源責任在民進黨當局。其次，中方反對任何形式台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國有承諾，希望美方嚴肅認真履行承諾，勿向台獨勢力發出錯誤訊號。

大陸國台辦促美　勿向台獨發錯誤訊號

至於外交部發言人趙立堅則在例行記者會答問說，已就美政府派員赴台活動，向美方提出嚴正交涉。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

白宮聲明指出，拜登（Joe Biden）要求，多德（Chris Dodd）14日將率團訪問台灣，聲稱要「傳遞美國對台灣與其民主的承諾」。

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路透社報道指出，這次訪團被美方定調為「非官方（unofficial）」性質，旨在為紀念「台灣關係法」立法42周年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）。

聲明說，訪團會與台灣當局高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。

拜德曾形容多德是Single best friend

現年76歲的多德與拜登交情深厚，拜登曾形容多德是他「最好的朋友（single best friend）」。多德過去在美國國會任職長達36年，前6年擔任眾議員，之後30年轉任參議員，與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後，多德也參與他的副手人選挑選過程。

外電引述知情人士表示，美方3月初通知台灣方面，指拜登將派遣多德赴台，稱要「傳達他個人對台灣的長期友誼」，並祝賀「台灣關係法」立法42周年。據了解，訪團將於香港時間14日抵台，預計逗留到16日，期間會與蔡英文總統等人會晤。

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而隨團到訪的阿米蒂奇，曾在喬治布殊（George Bush）時代出任副國務卿，斯坦伯格則是在奧巴馬（Barack Obama）時代出任副國務卿。

值得注意是，拜登政府雖然強調這次訪台舉動，是「非官方性質」，但多德是應拜登赴台，同時又以「受到疫情限制」為由，由美方安排專機接送，這些安排實質都沾上官方色彩。

美紀念訂立的「台灣關係法」  中方不承認

而此訪聲言要紀念訂立42周年的「台灣關係法」，來自卡特政府1978年12月宣布要與中華人民共和國建交後，美國國會不顧卡特政府多般阻撓，這一法律的立法工作；但卡特總統一直抗拒，拖延到最後一天1979年4月10日才簽署生效。而中方一直不承認美方這一法案內容。

事實上，「台灣關係法」不僅稱要維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，更重要是提到「美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力」，這些內容顯然觸及中國大陸的領土主權底線。

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責任編輯：鄧國強

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