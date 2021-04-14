美國太陽能脫鉤中國不易 這原料被新疆卡脖子（組圖）

歐盟、美國等早前就新疆議題，立法禁止進口新疆生產的棉花及番茄。報道指，有關國家擬再立法禁止從新疆進口太陽能面板原料「多晶矽」。惟分析認為，歐美等難以在太陽能產業方面與新疆脫鉤。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，美國及歐盟等西方國家，早前已就新疆議題，對新疆實施貿易管制，包括立法禁止進口新疆生產的棉花及番茄。而目前有關國家正擬擴大禁令，將多晶矽納入下一個管制對象。惟多數供應商憂累自身被納為制裁對象，受到牽連。

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報道指，新疆為太陽能面板主要製作材料「多晶矽」的最大宗生產地，其市場佔有率佔全球過半。而西方人權團體和美國官員對新疆當局的人權指控，有的涉及多晶矽生產。

惟部份業界人士與分析師亦認為，有關供應鏈的組成結構使得太陽能產業難與新疆脫鉤。多晶矽生產過程中，能源的高損耗是其最大成本，而新疆則擁有多座低成本燃煤電廠，因而得以成為生產多晶矽成本最低的地區。

報道指，目前全球太陽能多晶矽有80%來自中國，新疆更佔45%，主要供應商為大全新能源、新特能源、協鑫集團及East Hope；只有20%多晶矽源自非中國地區。中國亦掌握有關供應鏈的其他部份，包括晶圓生產和面板組裝。

香港大和證券(Daiwa Capital Markets)分析師Dennis Ip稱，業界難以避免採用新疆多晶矽；若美國真要制裁指，對太陽能產業發展非好事。

美國太陽能產業協會（SEIA）早前已建議業者於今年6月前遷出新疆，並建建追踪系統，以確保其採購產品與涉疆爭議無關；亦有投資顧問警告，美國當局的對新疆太陽能業的制裁令或將出台。

另據台媒報道，新疆2座多晶矽工廠去年底發生事故停工，加上今年3月起全球太陽能下游廠均在搶購原料料，令多晶矽價格持續飆升。

中國外交部發言人趙立堅早前曾表示，新疆現時實施的是積極勞動就業政策，以有力維護各族群衆就業的基本權利；少數民族務工人員在簽訂勞動合同時，都根據自己的意願選擇職業。中方已多次就此澄清，但一些國家卻對真相充耳不聞，而且基於謊言和虛假信息，出台針對別國的所謂措施，在事實和道義上根本站不住腳，只是少數政客的鬧劇。

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責任編輯：黃良潤

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