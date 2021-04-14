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美情報機關稱中國是最大威脅 可能這樣對付美國及其盟友

國情動向 11:58 2021/04/14

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美國國家情報總監（DNI）辦公室發表年度報告指，中國正推動自身成為全球大國，且在實力上已幾乎與美國勢均力敵，是美國最大威脅之一。報告預期中國會設法削弱美國影響力，試圖分化美國及其盟友。在南海、台海等地區，中國將繼續施壓並採取更多的軍事行動。

中國外交部此前曾批評美方說法目的是抹黑中國，大肆渲染中國威脅。美國是全球最好戰的國家，中國則從未主動挑起戰爭，或侵犯過別國的一寸領土。

該份全長27頁的報告指，中國已成為美國「能力相當的競爭者」（near-peer competitor），在經濟、軍事與科技領域挑戰美國，並迫切尋求改變國際規範。連同俄羅斯、伊朗與北韓，對美國構成威脅。與此同時，中國領導人也將尋求機會，在符合利益的前提下，試圖降低與美國的緊張關係。

內媒翻美國FBI前僱員講話：要讓新疆成下一個台灣

中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？

中國將繼續成為美國科技競爭力的最大威脅，為達成目標，北京將使用包括公開投資、間諜或偷竊等方式，增強其科技力量。中國也具有發動網路攻擊的能力，最低限度可以對美國基建設施造成局部及暫時破壞。同時，中國將利用太空、衛星技術，侵蝕美國的軍事資訊情報。

在全球方面，北京會持續增加在南海的空軍、海軍與海警力量，向東南亞國家發出中國已有效控制爭議區域的宣示，並以在東海對日本採取同樣做法；對台灣繼續施壓，譴責美台之間的交流，將台灣描繪為受國際孤立、經濟依賴大陸的地區；在東亞與西太平洋地區散播對美國承諾的不信任，以擴大影響力。

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責任編輯：陳建錫

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