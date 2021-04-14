美情報機關稱中國是最大威脅 可能這樣對付美國及其盟友（第二版）

▲ 報告預期中國將設法削弱美國的影響力，在美國及其盟友之間挑起矛盾。圖為國家情報總監海恩斯

美國國家情報總監（DNI）辦公室發表年度報告指，中國正推動自身成為全球大國，在實力上已幾乎與美國勢均力敵，是美國最大威脅之一。報告預期中國將設法削弱美國影響力，分化美國及其盟友，在南海、台海等地區則繼續施壓並採取更多的軍事行動。中國還會在未來10年，尋求增加核武庫存量至少1倍。

中國外交部今日（14日）對該報告表示 堅決反對 ，發言人趙立堅指， 美國部分人及機構不斷渲染各種版本的「中國威脅論」，無聊且別有用心。如果美國情報機構真正關心核威脅問題，應好好研究一下自家鼇核武庫和核政策給世界帶來的危險。 趙 又指， 不衝突不對抗、合作共贏的中美關係，是兩國的主流民意。

（新增中國外交部回應）

該份全長27頁的報告指，中國已成為美國「能力相當的競爭者」（near-peer competitor），在經濟、軍事與科技領域挑戰美國，並迫切尋求改變國際規範。連同俄羅斯、伊朗與北韓，對美國構成威脅。與此同時，中國領導人也將尋求機會，在符合利益的前提下，試圖降低與美國的緊張關係。

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中國將繼續成為美國科技競爭力的最大威脅，為達成目標，北京將使用包括公開投資、間諜或偷竊等方式，增強其科技力量。中國也具有發動網路攻擊的能力，最低限度可以對美國基建設施造成局部及暫時破壞。同時，中國將利用太空、衛星技術，侵蝕美國的軍事資訊情報。

在全球方面，北京會持續增加在南海的空軍、海軍與海警力量，向東南亞國家發出中國已有效控制爭議區域的宣示，並以在東海對日本採取同樣做法；對台灣繼續施壓，譴責美台之間的交流，將台灣描繪為受國際孤立、經濟依賴大陸的地區；在東亞與西太平洋地區散播對美國承諾的不信任，以擴大影響力。

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責任編輯：陳建錫

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