李克強VS拜登  中美同日打響脫鉤攻防戰

美國白宮召開半導體執行長峰會，總統拜登稱美國不應坐等中國主導芯片產業，美方又沒邀中國企業參會，此舉被指實質釋出美國要與中國產業脫鉤的訊號；而同日，中國總理李克強在北京與美企高層座談，強調中美應在供應鏈安全合作，脫鉤對誰都沒有好處。美國與中國隔空喊話，頗有上演脫鉤、與反脫鉤攻防戰之意味。

根據新華社報道，李克強周二（13日）在中南海紫光閣出席同美國工商界領袖視頻對話會。美中貿易全國委員會和20多家美國知名跨國公司董事長和首席執行官參加。

李克強與美國大企業高層會晤

李克強同他們互動交流，並回答提問。美國前財政部長、保爾森基金會主席保爾森主持。

李克強其間表示，推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼；對於在合作中出現的問題，還要在合作中去解決。他強調，中美「脫鉤」對誰都沒有好處，也會傷害世界；希望雙方相向而行，通過做大共同利益蛋糕來促進合作，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

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他重申，中國應進一步開放，一方面是要把國內市場的潛力不斷釋放，形成對經濟增長和就業的穩定支撐，另一方面是讓中國14億人口的大市場更加開放，繼續讓中國成為外商投資的重要目的地、世界的大市場。

新華社引述與會的美方代表表示，避免衝突對抗、推動美中關係重回建設性軌道，符合雙方共同利益。經貿合作是美中關系的基石，「脫鉤」將對美中兩國和全世界帶來巨大不穩定因素。

拜登召開芯片峰會 沒邀中國企業

與此同時，白宮當地周一（12日）、香港時間周二（13日）召開的半導體執行長峰會上，英特爾及三星等19家公司高層受邀出席這次會議，商議供應鏈安全。

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美國總統拜登透露，他當天收到美國65名參眾兩院議員聯署提出的「芯片（又稱晶片）美國製造計劃（CHIPS for America Program）」，並同意美國應強化國內半導體產業，投資不能再等、否則中國便握有主導地位。

半導體和供應鏈韌性執行長高峰會由白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持；美國通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）、汽車集團Stellantis、芯片業龍頭英特爾（Intel Corp）、韓國三星（Samsung）及台積電等18家企業高層執行長，也透過視訊參與會議。

但這次會議，沒有邀約中國企業出席，外界指，美方如何看中國在美國供應鏈裡的角色，在此或露端倪。

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責任編輯：鄧國強

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