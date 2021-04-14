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應對中國 日本德國2+2會議同意推進安保合作

國情動向 12:06 2021/04/14

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日本、德國兩國政府，周二（13日）以視像會議方式舉行首次外長防長「2+2」會議。共同社報道，考慮到加強軍事影響力的中國，日德就推進安保領域合作的方針達成一致，確認將為實現「自由開放的印度太平洋」構想而合作。對於德國海軍計劃的向印太地區派遣艦艇，日本提議與自衛隊舉行聯合訓練。

日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫，周二與德國外長馬斯（Heiko Maas）、國防部長克蘭普‧卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）視像會議。

兩國官員就東海、南海局勢交換意見，並就香港、新疆人權問題表示嚴重關切。日方又再對中國《海警法》提出嚴重關切。茂木敏充在Twitter表示，雙方還就中國、北韓、俄羅斯、伊朗等問題進行「廣泛且坦率地討論」。

德艦將訪亞洲 日提議聯合訓練

馬斯表示，印太地區應建立透明、包容和以規則為基礎的秩序，避免被霸權支配，或相互組成集團。因此德國與日本的合作十分重要，在多邊主義、法治和人權等領域，日本是德國重要的「價值夥伴」。

克蘭普‧卡倫鮑爾稱，確保印太地區的航行自由、領土完整和強化民主的夥伴符合德國和歐洲的利益，德國計畫與日本一起監督聯合國對北韓的禁運，維護區域的安全。

德軍艦計劃穿越南海 美稱此舉支持國際秩序

美日東海聯合演習 日媒：在釣島問題上牽制中國

德國將於8月派艦到亞洲，並將行經南海。茂木表示歡迎德國的艦艇派遣計劃。日方在會上提議，除了配合德國派遣的艦艇與自衛隊聯合訓練，還共同實施針對北韓船隻海上轉移物資的「倒貨」行為的警戒監視活動。兩國同意繼續討論。

另外，日本首相菅義偉即將訪美，當地時間周五（16日）與美國總統拜登會談，外界關注美日或展示團結對華。中國國務委員兼外長王毅周初與日本外相茂木敏充通話時警告對方，勿捲入所謂大國對抗、被一些國家「帶節奏」；反對日方介入涉疆涉港等中國內政，「不要把手伸得太長」。

王毅與日本外相通話 促日「不要把手伸得太長」

菅義偉訪美傳敲定印太版「一帶一路」 日站隊美國牽制中國？

責任編輯：林佩怡

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