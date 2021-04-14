澳洲平台賣「不是中國人」T恤 內地官媒和網民怒斥（組圖）

西方多國近來接連發生針對亞裔的暴力事件。澳洲創意商品平台Redbubble日前則公開販售印有「我不是中國人」（I'm not Chinese）字句的T恤、口罩等產品，引來中國內地官媒及網民的批評。

中國外交部發言人趙立堅曾批評稱，美國上屆政府自疫情爆發起，有關政客發表公開或暗示仇外言論，使用針對特定地域或人群的名稱來替代新冠病毒，散播虛假信息和種族歧視的仇恨言論，直接導致針對亞裔的種族歧視和仇恨的犯罪愈演愈烈。

綜合媒體周三（14日）報道，在多國近來接連發生針對亞裔的街頭暴力襲擊之際，Redbubble推出了印有「我是亞洲人。不，我不是中國人」（YES,I'M ASIAN.NO,I'M NOT CHINESE）、「冷靜，我不是中國人」（KEEP CALM, I'M NOT CHINESE）等字句的T恤。

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此外，其他一些商品上則在「不是中國人」的字句後面，接著寫有「我是泰國人」、「我是馬來西亞人」等文字。

據搜索結果顯示，除T恤衫外，亦有杯具、口罩、貼紙、手機殼等印有該類文字的商品在有關平台上兜售。

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對此，內地官媒周二（13日）發文批評該平台公開兜售有關產品的做法「醜陋」，亦涉及歧視中國人。內地網友亦紛紛留言嘲諷：

故意惡意的帶風向。 看見沒有？種族歧視也可以用來賣錢。 你以為穿了就不打你了嗎？他們歧視的只是膚色罷了。 自己沒能力壓制病毒就怪中國。

目前部分商品疑已下架。

台媒報道，「Redbubble」是一個讓全球藝術家兜售自創商品的平台，當中有不少自稱獨立藝術家在平台上販售衣服、口罩等用品。

「Redbubble」成立於2006年，是一家上市公司，總部位於澳洲墨爾本。其2016年年收入達1.15億澳元。

早前在多國，尤其是美國，發生了多宗亞裔遭襲甚至死亡的案件。 上月16日，美國佐治亞州亞特蘭大接連發生3宗槍擊案，導致6名亞裔女性在內的8人死亡。連串襲擊事件在美國多地引發了抗議遊行。

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責任編輯：黃良潤

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