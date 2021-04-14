  • 27°C
香港時間 : 2021414日 (三) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲平台賣「不是中國人」T恤 內地官媒和網民怒斥（組圖）

社會熱點 13:21 2021/04/14

分享：

西方多國近來接連發生針對亞裔的暴力事件。澳洲創意商品平台Redbubble日前則公開販售印有「我不是中國人」（I'm not Chinese）字句的T恤、口罩等產品，引來中國內地官媒及網民的批評。

中國外交部發言人趙立堅曾批評稱，美國上屆政府自疫情爆發起，有關政客發表公開或暗示仇外言論，使用針對特定地域或人群的名稱來替代新冠病毒，散播虛假信息和種族歧視的仇恨言論，直接導致針對亞裔的種族歧視和仇恨的犯罪愈演愈烈。

綜合媒體周三（14日）報道，在多國近來接連發生針對亞裔的街頭暴力襲擊之際，Redbubble推出了印有「我是亞洲人。不，我不是中國人」（YES,I'M ASIAN.NO,I'M NOT CHINESE）、「冷靜，我不是中國人」（KEEP CALM, I'M NOT CHINESE）等字句的T恤。

【亞裔歧視】一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名

「中國人不吃這一套」楊潔篪金句T恤爆紅 掀愛國新時尚？

此外，其他一些商品上則在「不是中國人」的字句後面，接著寫有「我是泰國人」、「我是馬來西亞人」等文字。

據搜索結果顯示，除T恤衫外，亦有杯具、口罩、貼紙、手機殼等印有該類文字的商品在有關平台上兜售。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

對此，內地官媒周二（13日）發文批評該平台公開兜售有關產品的做法「醜陋」，亦涉及歧視中國人。內地網友亦紛紛留言嘲諷：

故意惡意的帶風向。

看見沒有？種族歧視也可以用來賣錢。

你以為穿了就不打你了嗎？他們歧視的只是膚色罷了。

自己沒能力壓制病毒就怪中國。

目前部分商品疑已下架。

台媒報道，「Redbubble」是一個讓全球藝術家兜售自創商品的平台，當中有不少自稱獨立藝術家在平台上販售衣服、口罩等用品。

「Redbubble」成立於2006年，是一家上市公司，總部位於澳洲墨爾本。其2016年年收入達1.15億澳元。

早前在多國，尤其是美國，發生了多宗亞裔遭襲甚至死亡的案件。 上月16日，美國佐治亞州亞特蘭大接連發生3宗槍擊案，導致6名亞裔女性在內的8人死亡。連串襲擊事件在美國多地引發了抗議遊行。

【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）

【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登「人權牌」盟友唔撐 澳洲拒稱新疆「種族滅絕」
2021/03/16
拜登「人權牌」盟友唔撐 澳洲拒稱新疆「種族滅絕」
人權理事會上 中國嚴辭批美「過去種族滅絕罪惡歷史」
2021/03/18
人權理事會上 中國嚴辭批美「過去種族滅絕罪惡歷史」
新疆種族滅絕？王毅：想到印第安人 黑奴澳洲原住民
2021/03/08
新疆種族滅絕？王毅：想到印第安人 黑奴澳洲原住民
澳前外交官：習認定莫里森是傻瓜 澳洲變孤伶伶
2021/03/25
澳前外交官：習認定莫里森是傻瓜 澳洲變孤伶伶
人權 歧視 疫情 外交 文娛藝術 商品 媒體 設計 中國外交部 澳元

下一篇文章

港人何時能用「大灣區八達通」？發改委戰略露玄機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適
智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適
巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣
巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣
高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
【縮水樓】阿飛正傳梁朝偉式斗室 成都民眾買樓底高1.3米縮水樓難追討？（多圖，有片）（第二版）
【縮水樓】阿飛正傳梁朝偉式斗室 成都民眾買樓底高1.3米縮水樓難追討？（多圖，有片）（第二版）