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大陸國台辦：遏制台獨及台美勾連決心 不光嘴上說

國情動向 12:51 2021/04/14

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中美博弈下，美國打「台灣牌」，總統拜登派遣非官方代表團訪台，據報將與台灣蔡英文總統會面。在北京，國台辦發言人馬曉光周三（14日）表示，反對任何形式的美台之間的官方交往，批評這樣的會面只會加劇台海局勢緊張。對於近期解放軍連日派軍機進入台灣西南空域，馬曉光稱，遏制「台獨」、台美勾連的決心，不是光嘴上說。

美國前參議員多德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和史坦柏格（James Steinberg），周三下午將抵達台北。

拜登派「最好朋友」多德訪台灣  這些細節暗觸中國底線

美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」

外電引述拜登政府高級官員稱，派遣「非官方」代表團訪台，正值美台紀念《台灣關係法》簽署42周年之際。官員稱，這是拜登發出的「個人信號」，指訪台3人是資深政治家、台灣的老朋友，並與拜登個人關係密切，選擇他們訪台釋放出美國致力於台灣及其民主的重要信號。

美國國務院日前已更新指引，放寬美台交往限制。拜登政府官員稱，美國致力於與台灣接觸，在符合美國的「一個中國政策」的基礎上，在共同利益方面深化合作。

台海局勢嚴峻 責任在民進黨當局

大陸國台辦發言人馬曉光。

馬曉光今日在大陸國台辦例行記者會上稱，所謂官方和非官方，只不過是「騙人」的幌子。他強調，反對任何形式的美台官方交往，「不管換什麼湯，不管做什麼樣的藉口和掩飾，我們都堅決反對」。他指出，這樣的會面無助兩岸關係改善、台海局勢穩定，只會加劇台海局勢緊張，亦改變不了「台灣是中國一部分的事實」。

他促美國人首先要搞清楚是非曲直，指當前台海局勢複雜嚴峻，根源和責任都在於民進黨當局。又指美方在台灣問題上對中國是有承諾的，希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

促美勿向「台獨」勢力發錯誤信號

他強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。中方堅決反對美方渲染所謂「中國軍事威脅」論調，堅決反對美方打「台灣牌」、持續向「台獨」勢力發出錯誤信號。敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題。

馬曉光又重申，「台獨」是一條走不通的絕路，警告民進黨當局，挾洋自重、倚美謀獨、甚至狂妄幻想「以武謀獨」，就是飲鴆止渴，只會把台灣推向災難。

另據台灣方面表示，解放軍軍機自4月3日連續11天進入台灣西南空域，其中周一（12日）有25架次，為去年9月起有統計以來最多。馬曉光回應，解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，遏制「台獨」、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。

大陸25軍機飛近台灣單日最多 美稱關切

布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）

責任編輯：林佩怡

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