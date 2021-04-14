內地40重點城市人均收入：7地超6萬元 長三角最富裕

內媒梳理了全國40個重點城市，包括23個GDP萬億元（人民幣，下同）級、一二綫，以及省會城市，在去年的居民人均可支配收入數據，共7個城市超過6萬元，依次為上海、北京、深圳、廣州、蘇州、杭州和南京，而上海是唯一突破7萬元的城市。按地區劃分，則以長三角的整體收入水平最高。

《第一財經》統計指，上海去年人均可支配收入達到72,232元，收入增幅呈現出首季度平穩、二三季度明顯回落、四季度企穩回升的趨勢，民生保障措施有力，促使轉移性收入，在疫情下成為「穩收入」的最重要因素和貢獻力量。北京也迫近7萬大關，達69,434元，在全國處於絕對領先位置，中國收入最高的3個行業，軟件和信息技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業。北京、上京是這些高收入行業最集中的地區，帶動了居民平均收入的提升。

廣東的兩大一綫城市深圳、廣州，去年人均可支配收入分別為64,874元、63,289元，與京滬存在一定差距。此外，來自長三角地區的三個新一綫城市。蘇州、杭州和南京去年人均可支配收入也突破了6萬元大關，緊追廣深。這三地高新產業、新經濟發達，集聚的財富較多。

至於可支配收入最低的10個城市，均在3.7萬元以下，除了石家莊和海口外，全數來自中西部，尤其是西部地區，這些地市的城鄉差距較大。

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長三角收入水平高於珠三角

從地區分佈來看，長三角高收入城市最多，在前10名中，包括了上海、蘇州、杭州、南京、寧波和無錫。相比之下，珠三角的城市中，在廣深兩個一綫城市之外，其他新一綫、二綫城市與長三角同類型城市相比存在明顯差距。分析指，一方面，廣東產業結構主要是以「三來一補」為主，勞動密集型企業較多，外來常住人口佔比更大，非戶籍人口收入相對沒有戶籍人口高。長三角原來的國企多，集體經濟發達，統計也比較規範，戶籍人口佔比更大，收入也比較高。

不過，廣州、武漢、合肥、濟南、瀋陽、太原等地只公布了城鎮和鄉村居民的可支配收入，並未公布全體居民的可支配收入數據，上述數字由該報根據2019年的常住人口和城鎮化率推算，或存在一定誤差。哈爾濱、長春等個別重點城市因數據暫未發布，亦未納入統計。

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責任編輯：陳建錫

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