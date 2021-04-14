中國GDP何時超美國？日媒調查：主流都提這十年

中美經濟規模什麼時候發生逆轉受到關注。日經中文網與日經QUICK新聞聯合進行的中國經濟學家調查中，向負責中國領域的經濟學家提出多個選項，詢問中國國內生產總值（GDP）預計超過美國的時間。在作出有效回答的18人中，12人認為將在「2030～2034年」。另有5人認為在「2025～2029年」，1人認為是「2035～2039年」。

調查的數據分析指，經濟學家預測將在10年以內、尤其2029及2030年左右發生逆轉的聲音突出。

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京東科技的沈建光估算稱，中國的增長率在2030年前將降至4.5％～5％，在2035年前將降至約3％。按考慮到匯率的中性預期，中國GDP超美國這一逆轉，將發生在2030年前後，即使是最保守的預期，到2035年中國也將超過美國。

牛津經濟研究院（OxfordEconomics）的胡東安表示，按照2020～2029年中國平均增長7.4％，而美國增長3.3％來預測的話，2029年將發生逆轉。

中國或藉數位經濟 提高經濟增長速度

有觀點認為，中國的崛起進一步加快的背景是，今後10年對高科技的集中投資等國家主導的經濟政策將結出果實。東亞銀行的林艷虹指出，通過五年計劃，有可能以數位經濟為依託，提高經濟增長的可能性。長達10年的基礎研究和轉向內需主導型經濟使逆轉變為可能。

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匯豐銀行（HSBC）的屈宏斌表示，借助創新、高質量的人才資本和進一步的設備投資空間等生產效率的拉動力，將維持充分的增長。他預測2030年之前發生逆轉。

中國搶在歐美之前抑制了新冠疫情，顯示出應對危機的能力。三井住友DS資産管理的佐野鐵司預測稱，中國領導層的刺激內需和加強高科技等措施如果是以中國少子老齡化問題為前提，是合理的。

瑞穗：中國一度超美後 或被美重新超越

另一方面，瑞穗銀行的細川美穗子表示，受新冠疫情的影響相對較小的中國將維持高於美國的增長。她同時指出，可以設想中國一度超過美國之後、由於2030年前後開始的人口減少而重新被美國超越的局面。

日本經濟研究中心和英國經濟和商業研究中心（CEBR）2020年提出預測稱，中美GDP最早在2028年將發生逆轉。

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責任編輯：鄧國強

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