  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本茄醬及蔬果汁品牌KAGOME 據報停止進口新疆番茄

國情動向 14:08 2021/04/14

分享：

日本傳媒報道，日本主要番茄醬生產商、蔬果汁品牌KAGOME（可果美），已停止進口中國新疆番茄。該公司代表稱，除了成本和質量外，「人權問題已成為決策的一個因素」。

據日經亞洲評論報道，去年KAGOME停止進口用於某些醬料產品的新疆種植番茄；已經進口的新疆番茄，將在今年底前用完。這些番茄主要是以番茄醬的形式運輸。

KAGOME一直在網站公布有生產原料來自新疆。一名代表稱，該公司定期視察工廠和農田，確認過去使用的番茄，「不是在侵犯人權的條件下生產」。

Kagome的產品包括番茄醬、野菜生活蔬果汁等。

【中美角力】美全禁新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控

趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個

報道指出，停止進口新疆蕃茄對KAGOME的影響似乎很小，目前新疆番茄僅佔該集團所用番茄的不到1％，將被其他國家的番茄替代。此外，中國大陸僅佔該集團銷售額的0.4％。不過KAGOME被認為是首間日本大型公司，就新疆問題停止與該地區開展業務，此舉或會影響其他日企的決定。

中國是全球最大番茄生產國，約佔全球產量的35％，而新疆據報目前擁有中國最大的番茄生產基地，當地生產的番茄醬佔全球1/4。

美國今年初以「強迫勞動」為由，禁止進口來自新疆的棉花和番茄產品，引發中國強烈反對，強調新疆事務純屬中國內政，任何國家沒有權利和資格橫加干涉，促美立即撤銷錯誤決定，停止借涉疆問題干涉中國內政，中方將採取必要舉措捍衛國家利益和尊嚴；又反指美國「強迫勞動」問題不時見諸報端。另外，早前H&M、Nike捲入拒用新疆棉風波，遭中國消費者抵制。

【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣

【新疆棉花】H&M不道歉被喊滾  品牌專家：他們只有兩條路可走

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新疆棉花】H&M不道歉被喊滾 品牌專家：他們只有兩條路可走
2021/04/01
【新疆棉花】H&M不道歉被喊滾 品牌專家：他們只有兩條路可走
【中美角力】美全禁新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控
2021/01/14
【中美角力】美全禁新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控
趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個
2021/04/08
趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個
【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）
2021/04/09
【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）
【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）
2021/04/13
【新疆棉花】內地綜藝打格抵制洋品牌　容視兒衛衣Blur成這樣（多圖）
新疆維吾爾自治區 中美關係 中日關係 地緣政治 政治 人權 蔬果 果汁 中國 日本

下一篇文章

拜登派「最好朋友」多德訪台灣 這些細節暗觸中國底線（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）