日本茄醬及蔬果汁品牌KAGOME 據報停止進口新疆番茄

日本傳媒報道，日本主要番茄醬生產商、蔬果汁品牌KAGOME（可果美），已停止進口中國新疆番茄。該公司代表稱，除了成本和質量外，「人權問題已成為決策的一個因素」。

據日經亞洲評論報道，去年KAGOME停止進口用於某些醬料產品的新疆種植番茄；已經進口的新疆番茄，將在今年底前用完。這些番茄主要是以番茄醬的形式運輸。

KAGOME一直在網站公布有生產原料來自新疆。一名代表稱，該公司定期視察工廠和農田，確認過去使用的番茄，「不是在侵犯人權的條件下生產」。

▲ Kagome的產品包括番茄醬、野菜生活蔬果汁等。

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報道指出，停止進口新疆蕃茄對KAGOME的影響似乎很小，目前新疆番茄僅佔該集團所用番茄的不到1％，將被其他國家的番茄替代。此外，中國大陸僅佔該集團銷售額的0.4％。不過KAGOME被認為是首間日本大型公司，就新疆問題停止與該地區開展業務，此舉或會影響其他日企的決定。

中國是全球最大番茄生產國，約佔全球產量的35％，而新疆據報目前擁有中國最大的番茄生產基地，當地生產的番茄醬佔全球1/4。

美國今年初以「強迫勞動」為由，禁止進口來自新疆的棉花和番茄產品，引發中國強烈反對，強調新疆事務純屬中國內政，任何國家沒有權利和資格橫加干涉，促美立即撤銷錯誤決定，停止借涉疆問題干涉中國內政，中方將採取必要舉措捍衛國家利益和尊嚴；又反指美國「強迫勞動」問題不時見諸報端。另外，早前H&M、Nike捲入拒用新疆棉風波，遭中國消費者抵制。

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責任編輯：林佩怡

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