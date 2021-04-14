▲ 彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值

科興公司研製的新冠肺炎疫苗被指總體有效率相對低，加上部份接種國疫情不減反增，引起輿論場注視。但彭博社引述兩名國際專家指，科興疫苗總體表現出色，儘管它對輕症效力可能較差，但對防範重症的效力非常高、甚至達100％，遠高過世衛提供的數值，這是非常有價值的特性。

彭博社採訪墨爾本Murdoch Children’s Research Institute的專家Fiona Russell和布里斯班昆士蘭大學教授Paul Griffin，就科興疫苗一系列議題作出查詢，包括其總體有效力僅高於50%，低過其他國家研製疫苗等。

專家：科興預防重症有效率極高 達100%

Russell指出，科興生物研究關注的是疫苗對所有臨床症狀的作用，從輕度感染到重症甚至是死亡都包括在內；其中，約50%的有效率數據，是針對的是無需治療的極輕度疾病；但實際，對於需要一定程度醫療干預的感染，其有效率大約是84%，對於中重症病例，其有效率為100%。

新冠疫苗就是這樣——對重症的有效率高，對輕症的有效率低。就我看到的情況而言，這看上去是一種非常有價值的疫苗。數據的問題在於其中沒有包括很多老年人或有並存疾病的人。

Griffin也指出，「我的印象是（科興）有效率可能高於世界衛生組織設定的最低閾值（臨界值），但低於其他一些領先候選疫苗。雖然它對有症狀的（輕度感染）效力可能較差，但對重症病例的效力非常高，對任何疫苗（包括該疫苗）而言，這都是一項非常有價值的特性」。

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至於為什麼在不同的研究中其效力各不相同？

Russell指出，造成這些困惑，主因是試驗分別在巴西、印尼和土耳其進行，但巴西有P.1變體流行，疫苗效力可能會因此而出現差異。「我不甚了解研究進行時土耳其或印尼的流行情況，但這顯然會改變結果」。

科興在多地展開測試 效果才因此有不同

他又指，很難將不同試驗的結果進行直接比較，因為這必須放在研究設計的背景下進行解讀。使用的病例定義——在臨床試驗中識別新冠病例的方式——不同，研究的結果也會不同。

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如何改進疫苗？Russell指，在試驗中，科興生物兩劑疫苗建議的接種間隔是兩周，不過有些人會將其延長，甚至達到一個月。從理論上講，調整時間表肯定是一種選擇。混合疫苗——從一種類型開始，然後以另一種類型進行增強——是另一種選擇，但我們需要對這些疫苗有更好的了解。

被問到人們是否應該接種科興生物疫苗？Russell肯定地說，「只要得到監管機構的批准，我會毫不猶豫（說應該接種科興）」。在保護人們不用住院方面，科興生物疫苗似乎非常棒，其預防住院和死亡的有效率數據為100%。

責任編輯：鄧國強

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