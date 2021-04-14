  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值（第二版）

社會熱點 20:27 2021/04/14

分享：

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值

科興公司研製的新冠肺炎疫苗被指總體有效率相對低，加上部份接種國疫情不減反增，引起輿論場注視。但彭博社引述兩名國際專家指，科興疫苗總體表現出色，儘管它對輕症效力可能較差，但對防範重症的效力非常高、甚至達100％，遠高過世衛提供的數值，這是非常有價值的特性。

（新增末段：國家就購疫苗，已預付240億人民幣）

彭博社採訪墨爾本Murdoch Children’s Research Institute的專家Fiona Russell和布里斯班昆士蘭大學教授Paul Griffin，就科興疫苗一系列議題作出查詢，包括其總體有效力僅高於50%，低過其他國家研製疫苗等。

專家：科興預防重症有效率極高  達100%

Russell指出，科興生物研究關注的是疫苗對所有臨床症狀的作用，從輕度感染到重症甚至是死亡都包括在內；其中，約50%的有效率數據，是針對的是無需治療的極輕度疾病；但實際，對於需要一定程度醫療干預的感染，其有效率大約是84%，對於中重症病例，其有效率為100%。

新冠疫苗就是這樣——對重症的有效率高，對輕症的有效率低。就我看到的情況而言，這看上去是一種非常有價值的疫苗。數據的問題在於其中沒有包括很多老年人或有並存疾病的人。

Griffin也指出，「我的印象是（科興）有效率可能高於世界衛生組織設定的最低閾值（臨界值），但低於其他一些領先候選疫苗。雖然它對有症狀的（輕度感染）效力可能較差，但對重症病例的效力非常高，對任何疫苗（包括該疫苗）而言，這都是一項非常有價值的特性」。

巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣

世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗

至於為什麼在不同的研究中其效力各不相同？

Russell指出，造成這些困惑，主因是試驗分別在巴西、印尼和土耳其進行，但巴西有P.1變體流行，疫苗效力可能會因此而出現差異。「我不甚了解研究進行時土耳其或印尼的流行情況，但這顯然會改變結果」。

科興在多地展開測試  效果才因此有不同

他又指，很難將不同試驗的結果進行直接比較，因為這必須放在研究設計的背景下進行解讀。使用的病例定義——在臨床試驗中識別新冠病例的方式——不同，研究的結果也會不同。

球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」

糖尿漢打科興後死亡  內地指引曾叫12種人暫緩接種

    點擊圖片放大
    +4
    +3

如何改進疫苗？Russell指，在試驗中，科興生物兩劑疫苗建議的接種間隔是兩周，不過有些人會將其延長，甚至達到一個月。從理論上講，調整時間表肯定是一種選擇。混合疫苗——從一種類型開始，然後以另一種類型進行增強——是另一種選擇，但我們需要對這些疫苗有更好的了解。

被問到人們是否應該接種科興生物疫苗？Russell肯定地說，「只要得到監管機構的批准，我會毫不猶豫（說應該接種科興）」。在保護人們不用住院方面，科興生物疫苗似乎非常棒，其預防住院和死亡的有效率數據為100%。

國家就購疫苗 已預付240億人民幣

另一方面，國家衛健委公布，截至周一（12日），全國累計接種新冠疫苗逾1.7億劑次。國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍指，截至3月底，當局已通過疫苗採購機構向疫苗生產企業預付超過240億人民幣，做到了「錢等疫苗」的情況，保障全民免費接種疫苗。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值（第二版）
今日
彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值（第二版）
巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣
2021/04/13
巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
2021/04/11
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效
2021/04/08
研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效
世衛指科興國藥疫苗保護力良好 但缺乏這些數據
2021/04/01
世衛指科興國藥疫苗保護力良好 但缺乏這些數據
醫療科技 創新科技及應用 科技產品 傳染病 疫情 治療 中國 疫苗 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【大灣區】數字人民幣設跨境支付 吸引港人使用非易事？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣
巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清
【縮水樓】阿飛正傳梁朝偉式斗室 成都民眾買樓底高1.3米縮水樓難追討？（多圖，有片）（第二版）
【縮水樓】阿飛正傳梁朝偉式斗室 成都民眾買樓底高1.3米縮水樓難追討？（多圖，有片）（第二版）
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適
智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適