克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 　其實美國才是暖化元兇？

美氣候特使克里(John Kerry)據報今晚抵達上海,尋求中國為氣候談判中做出的承諾負責,以減少溫室氣體排放。作為兩個世界最大的溫室氣體排放國,中美對全球變暖的影響各自有多少?不同研究與機構,有不同的論調,現羅列如下。

國際能源署

據國際能源署 (International Energy Agency,IEA)數據,以2018年為例,中國(包括香港)使用煤炭、石油、天然氣和其他能源產生的二氧化碳排放量共達9571MT。美國是4921MT。

▲ CO2 emissions by energy source, China (People's Republic of China and Hong Kong China) 1990-2018(圖片來源:國際能源署)

▲ CO2 emissions by energy source, United States 1990-2018(圖片來源:國際能源署)

北京大學研究報告

北京大學城市與環境學院李本綱團隊的研究報告介紹,氣候強迫分為正輻射強迫(致暖)和負輻射強迫(製冷),在氣候強迫的構成上,發達國家和發展中國家差異顯著。其中,發達國家主要以其排放的溫室氣體的致暖效應為主,而發展中國家的短生命周期大氣污染物的製冷效應則會抵消大部分溫室氣體的致暖效應。

評估結果表明,OECD(經合組織)成員國(包括美國)貢獻全球淨氣候強迫的43.8%;亞洲國家(日本列入OECD)貢獻全球淨氣候強迫的21.1%,然而其負輻射強迫則可以抵消60.6%的正輻射強迫及其致暖效應。

▲ 全球主要國家和地區對全球氣候強迫的貢獻(圖片來源:北京大學城市與環境學院官網)

至於各國具體對全球氣候強迫的貢獻,評估結果表明,1850至2014年間,美國、歐盟15國及中國分別貢獻全球氣候強迫的21.9%、13.7%和8.6%。換言之,中國對全球變暖的貢獻不足美國的40%。

英國大學研究報告

據內地澎湃新聞,2019年7月,由杜倫大學(Durham University)和蘭卡斯特大學(Lancaster University)共同撰寫的報告結論是,作為世界上最大的化石燃料機構用戶,美國軍事行動的碳排放足以令其成為全球第47大溫室氣體排放者,也就是說,美軍製造的二氧化碳比其他140個國家和地區多。

報告稱,美軍是地球上最大的污染源之一,美國的軍事行動加速了全球氣候變暖。

當年6月,美國布朗大學(Brown University)也發布了相關信息,其發布的全球碳排放地圖顯示,美國軍隊2017年排放的二氧化碳等溫室氣體超過瑞典、葡萄牙等工業化國家。這項研究顯示,美軍2017年排放5900萬噸溫室氣體。

另據英媒,近年來,美國每年消耗世界石油產量約五分一。化石燃料(石油、天然氣和煤炭)過去一個世紀以來在美國能源消費中的佔比長期持續保持在80%以上。

